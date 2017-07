Trains «bain de mer» : la SNTF a la côte

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé la mise en marche, durant cette saison estivale, de trains spéciaux reliant notamment des villes de l’intérieur du pays à celles du littoral.

Ces lignes viendront, ainsi, couronner les efforts consentis pour faciliter le déplacement des estivants vers les côtes et faire le bonheur de nombreuses familles impatientes de découvrir — pour plusieurs d’entre elles— la mer pour la première fois. Baptisés trains bain de mer, ces dessertes concernent toutes les gares se trouvant sur leurs itinéraires, et sont déjà mises en circulation pour la saison estivale 2017. Il s'agit de la desserte reliant Sétif à Béjaïa dont les horaires de départ sont programmés quotidiennement à 06h30 à la gare de Sétif pour une arrivée à 10h21 à Béjaïa, tandis que le départ de Béjaïa est fixé à 18h40 et l’arrivée à Sétif est prévue à 22h23.

Celle-ci fera le ramassage à partir des gares suivantes : Sétif, Mesloug, Ras el Oued, Bir Aïssa Ayada, B.B. Arréridj, Mansoura, Béni Mansour, Toghza, Tazmalt, Allaghen, Akbou, Ighzer Amokrane, Takeriets, Sidi Aich, Lotta, Timezrit, El Kseur, Oued Amizour, Oued Ghir, Béjaïa.

La deuxième ligne, quotidienne elle aussi et qui relie M'sila à Béjaïa, est opérationnelle depuis vendredi dernier, dont les horaires de départ sont programmés à 06h00 à la gare de M'sila (arrivée à 10h21 à la gare de Béjaïa), et à 18h40 au départ de la gare de Béjaïa (arrivée à 22h38 à la gare de M'sila).

D’ailleurs, plus de 350 personnes ont pris ce train dans une ambiance festive au niveau de la gare de M’sila flambant neuve, à destination de Béjaïa en présence de Hadj Mokdad, wali de M’sila, qui a été à l’origine de la mise en œuvre de cette opération. Le coût du ticket aller-retour est de 360 da; un prix vraiment abordable surtout pour les familles à petit revenu. Une troisième ligne quotidienne est mise en service entre Mohammedia et Marsa El Hadjaj, à raison de deux fois par jour, dont le premier départ est programmé à 09h00 à partir de Mohammedia (arrivée à 10h21 à Marsa El Hadjaj), alors que le second est prévu à 12h50 (arrivée à 14h07 à Marsa El Hadjaj). Quant au départ de Marsa El Hadjaj, la première desserte est prévue à 10h36 (arrivée à 11h51 à Mohammedia), tandis que la seconde est prévue à 18h30 (arrivée à 19h47 à Mohammedia). Trois autres dessertes quotidiennes seront prévues entre Annaba et Chihani (El Tarf) à raison de trois fréquences par jour, respectivement à 05h50, 13h00 et 18h20 à la gare d’Annaba (arrivée à 06h31, 13h41 et 19h01 à la gare de Chihani). Les départs de la gare de Chihani auront lieu à 6h50, 13h50 et 19h10, alors que l’arrivée à la gare d’Annaba est prévue, respectivement, à 07h30, 14h30 et 19h50.

Par ailleurs, une autre ligne, opérationnelle les dimanche, lundi et mercredi entre Constantine et Skikda, est lancée, dont le départ est programmé à 03h30 à partir de la gare de Constantine (arrivée à 08h45 à la gare de Skikda), alors que le retour de Skikda est prévu à 17h20 (arrivée à 22h35 à la gare de Constantine). C'est ainsi que la SNTF assurera, également le transport des habitants de la daïra de Touggourt vers Skikda, à raison d'un seul voyage, en passant par Biskra. Cette dernière effectuera le ramassage dans les gares de banlieues de Bekira, Didouche-Mourad, Zighoud-Youcef, El-Harrouche et Ramdane-Djamel.

Il y a lieu de rappeler, à la veille de la saison estivale, que la SNTF a lancé un programme de renforcement de ses lignes par la remise en marche des trains endommagés datant des années 70. D’ailleurs, sept trains ont été mis en service en début de la saison estivale, afin de faire baisser la charge au niveau des lignes desservant les grandes villes. Dotées de toutes les commodités de confort et de sécurité, ces rames seront mises sur les rails afin de diminuer la charge sur les liaisons entre wilayas. Ainsi, l'opération de renforcement des lignes a touché les grandes villes telles qu’Oran, Béchar, Alger- Tizi Ouzou et Alger-Béjaïa en augmentant le nombre de navettes et en évitant de retarder l'heure de l'arrêt du service. Notons qu’en mai dernier, la Société nationale des transports ferroviaires a ouvert une nouvelle ligne ferroviaire Alger-Tunis, avec une correspondance à Annaba, à raison d'un train par jour. Le coût approximatif du trajet Alger-Tunis avec une correspondance à Annaba est estimé à quelque 5.000 DA, pour un trajet parcouru en six heures.

Il y a lieu de souligner que la SNTF est déjà passée à la réservation des billets par internet. Le citoyen actuellement peut, à n’importe quel point de l’Algérie, à travers le site web officiel, réserver un billet.

Sarah A. Benali Cherif