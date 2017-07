Saison estivale, Virée sur la côte ouest d’Alger : Grande bleue et attractions familiales

Pour le commun des algérois, les vacances se limiteront à des virées dans les différentes plages de la capitale. Le rush estival gagne la côte-ouest d’Alger qui compte ses visiteurs par milliers au quotidien au cours des mois de juin, juillet et août.

Au niveau de la côte-ouest de la capitale, en passant par les plages de la Madrague, de Khaloufi de Zéralda et de Sidi Fredj, la baignade attire de plus en plus d'estivants, dans ces jours caniculaires et fortement humides. Les familles arrivent sur les lieux en quête de fraîcheur et de quiétude. Il faut dire que pour cette année, les conditions de passer les vacances se sont nettement améliorées, notamment avec l’application de la circulaire de la gratuité des plages et le renforcement de la sécurité sur les lieux pour les vacanciers.

A la petite plage de la Madrague, Ahmed, installé avec sa femme et ses trois enfants, nous confie : «chaque week-end, je ramène ma famille ici, la plage est gratuite et sécurisée, je n’ai qu’à installer mon parasol et passer une belle journée.» Un autre estivant lance à notre direction :

«Chaque année je me rends à cet endroit… je ne peux pas offrir des vacances à l'étranger pour ma nombreuse famille. Je me limite à les emmener à la plage pour barboter dans l'eau, c'est le seul moyen d'évasion qui est dans mes cordes. Je n'ai pas de budget spécial vacances et les folies que je me permets parfois sont financées à partir de mon salaire», nous confie Mohamed père de quatre enfants.

Un agent de la sécurité nous a indiqué que «l’accès à la plage est gratuit, les estivants ramènent leurs équipements nécessaires et s’y installent… Sinon on a tout ce qu’il faut à des prix symboliques. Une table et deux chaises sont proposés à 500 DA.» Les plages autorisées à la baignade sont dotées de tous les équipements nécessaires tels les postes de sûreté, parkings, vestiaires et douches en plus d'un nombre important d'agents de sécurité et de maîtres-nageurs.

Outre la gratuité des plages, la circulaire stipule que les plages autorisées à la baignade doivent obligatoirement disposer d'une ou de plusieurs aires de stationnement, aménagées conformément aux normes requises. Les parkings sont surveillés par des jeunes, recrutés soit par la commune ou par la direction de l'action sociale, privilégiant les personnes aux besoins spécifiques de la localité concernée.

Juste à côté, les estivants se rendent au parc aquatique flottant de l’entreprise Golden Rock, capable d’accueillir jusqu’à 200 personnes. Il est installé sur une surface de 1.500 mètres carrés, à une certaine distance de la plage de la Madrague pour obtenir une profondeur minimale de 2,5m. Cette attraction est destinée aux grands et petits, et elle est extrêmement sécurisée en mettant à leur disposition des gilets de sauvetage de toutes tailles, disponibles sur place, et une tour d’observation flottante.



Indiscipline citoyenne ou laxisme des autorités ?



L’équipe chargée de la gestion et de l’encadrement se compose de 24 agents de sécurité, d’un médecin et de huit maîtres nageurs. Les estivants pourront ainsi profiter de nombreuses prestations, comme les balades en mer en zodiac, jet-ski, casier, flyboard et kayak.

S’agissant des prix, plusieurs formules y sont proposées pour enfants et adultes. Le client peut avoir accès à la formule «Full day» qui compte une table+parasol offert, accès au Park de 10h à 16h pour 1.500 DA. Le «Full day balade» est cédée à 2.000 DA, avec table+parasol offert, accès au park de 10h à 16h avec ballade en mer.

Que çe soit en famille ou entre amis, ce parc promet plein d’attractions, du fun et de la sécurité.

Sur les lieux, les estivants ont exprimé leur satisfaction quant à la gratuité et à la sécurité des plages. néanmoins, l’état des plages n’a pas échappé à leurs critiques. Les poubelles, les mégots de cigarettes, les bouteilles et sacs en plastique sont toujours au menu. Les plages croulent ainsi sous les ordures, et la négligence manifeste des autorités favorise «l’indifférence» des citoyens.

Ce phénomène, qui ne cesse de prendre de l’ampleur année après année, est nettement plus perceptible sur les nombreuses plages que compte la wilaya. Les décharges publiques se sont, désormais, fait une place au milieu des parasols, parmi les familles. Le phénomène semble irréversible puisque, au bout de plusieurs années, une amélioration dans les habitudes des estivants devrait se faire sentir et non une régression. Malheureusement ce n'est pas le cas. Au manque de civisme et de prise de conscience des citoyens s'ajoute la démission coupable des autorités qui s'avèrent incapables de mettre en place un service de nettoyage efficace. Nombreux sont les citoyens qui, en dépit de leur bonne volonté et de leur civisme, sont contraints d’abandonner leurs déchets sur la plage, faute de poubelles. Les campagnes de nettoyage, même si elles ont lieu, ne sont que des façades et ne contribuent en rien à la réduction de l’impact de la pollution sur les plages et les villes. Sans les initiatives de quelques associations, la situation serait plus dramatique encore.



Wassila Benhamed