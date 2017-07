Dans la lucarne, Championnat des clubs (Afrique) : Changement de périodicité

Les clubs algériens ont le plus souvent souffert des dates relatives aux compétitions africaines. Généralement, ce sont les clubs africains qui s'en sortent bien du fait que leur calendrier est diamétralement opposé à celui des équipes maghrébines. Ces dernières trouvent un mal fou à bien figurer dans les compétitions africaines. Les clubs qui y participent se font planter le plus souvent du fait que leurs joueurs seront pour la saison qui va suivre, le moins que l'on puisse dire, sur les « genoux » du fait qu'ils n'auront pas de temps de repos. Ils jouent pratiquement sans relâche, et cela n'est pas fait pour arranger leurs affaires dans les compétitions locales. Le plus souvent, les équipes qui sortent d'une compétition africaine sont tellement à bout de souffle du fait qu'ils n'ont pu bénéficier d'un repos adéquat avant la reprise de la compétition. Ce qui ne leur permet pas, du moins sur le plan physique, à tenir la comparaison. Du coup, on peut dire bonjour les dégâts. Les exemples sont légion dans le domaine. On ne parle pas en l’air sans quelque chose de consistant. Et les équipes qui ont connu ces « descentes en enfer » existent bel et bien. Il faut dire que le fait de débuter les compétitions africaines des clubs (Ligue des champions d'Afrique ou coupe de la CAF) durant la saison du printemps pour la terminer en automne et parfois au début de l'hiver n'est pas fait pour satisfaire tout le monde. Les équipes maghrébines, dont le championnat national se termine fin mai ou tout au plus en juin, se sont habituées à prendre leurs vacances durant le mois de juin ou juillet. Généralement, la reprise relative à la préparation foncière se situe fin juillet, début août. Ce qui est normal, surtout que le démarrage du championnat local est fixé vers la fin du mois d'août, début septembre. Le déroulement des compétitions actuelles africaines au printemps jusqu'au début de l'automne ne fait que pénaliser les équipes maghrébines, mais aussi d'autres championnats africains. Il faut dire que le conclave de Skhirat (Maroc) a été très payant, surtout qu’il est venu rétablir une certaine injustice. Le nouveau «patron» de la CAF et ses collaborateurs ont voulu suivre le chemin tracé par les championnats européens. C'est-à-dire qu'on commence à la fin de l'été pour terminer au printemps, suivant un parcours conforme au déroulement d'une compétition nationale. Comme il est le cas en Afrique du nord. Cela aussi permet d'uniformiser les calendriers. Comme tous, ou presque, les joueurs composant les différentes équipes nationales sont des «pros», il faut que toutes les compétitions se déroulent en même temps. C'est une façon évidente d'éviter de convoquer un joueur alors qu'il aurait dû être en vacances. C'est ce qui rend difficile les rapports entre joueurs africains avec leurs employeurs. Aujourd'hui avec la décision prise lors de l'AGExtraordinaire de la CAF au symposium de Skhirat. on peut dire que les compétitions africaines vont gagner en crédibilité. De plus, les clubs maghrébins vont prendre part à ces compétitions en plus grand nombre du fait qu'elles ne vont pas les pénaliser sur le plan du repos annuel de leurs joueurs. En effet, il a été décidé de débuter les compétitions africaines durant le mois d'août et de les achever durant la saison du printemps comme cela se fait en Europe. C'est-à-dire que dès que les compétitions locales et européennes se terminent, tout le monde part en vacances. C'est ce qui va se dérouler en Afrique. On ne peut que saluer cette mesure ou décision. Elle ne peut que favoriser le développement du football africain et de rendre les compétitions africaines plus attractives.

Hamid Gharbi