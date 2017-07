Coupe arabe des clubs champions : Le NA Hussein-Dey dispose d’Al-Wihda (EAU) 2-0

Le représentant algérien, le NA Hussein-Dey, s'est imposé devant son homologue des Emirats arabes unis Al-Wihda sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 2-0) en match comptant pour la 1re journée du groupe A du championnat arabe des clubs champions de football, disputé au stade Essalam du Caire (Egypte). Les buts d'Ennasria ont été inscrits par Toufik Addadi (10e) et Ahmed Gasmi (45+1). Le club de la Ligue 1 algérienne affrontera, mardi prochain, le club jordanien d'El-Fayçali (17h00 algériennes) avant de boucler le 1re tour face au club organisateur, El Ahly du Caire, vendredi prochain (18h00). Cette compétition, qui se poursuivra en Egypte jusqu'au 5 août, connait également la participation du Zamalek (Egypte), d'Al Ahd (Liban), du FUS Rabat (Maroc) et d'Al Nasr (Arabie Saoudite) au niveau du groupe B, alors que l'ES Tunis (Tunisie), Al Hilal (Arabie Saoudite), Naft Al Wassat (Irak) et El Merreikh (Soudan) forment le groupe C. Les demi-finales et finale auront, respectivement, les 2 et 5 août. L'Union des associations arabes de football (UAFA) a réservé des dotations financières importantes aux lauréats. A titre d'exemple, le vainqueur touchera une prime avoisinant les 2,4 millions d'euros.