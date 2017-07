Grand angle : Agir

Seule une position politique arabe et musulmane forte et unie d’une part et une pression de la part de la communauté internationale pourront, à terme, amener Tel Aviv à cesser ses violations continues contres les palestiniens. C’est dans ce sens qu’il y a lieu d’agir si la volonté affichée de mettre un terme au conflit palestino-israélien est sincère. Le peuple palestinien subit quotidiennement répression et violations car Israël est plus que jamais persuadé qu’il bénéficie à la fois, de l’immunité , du fait de l’incapacité des pays arabo-musulmans de concrétiser leur soutien qu’ils disent indéfectible à la cause palestinienne, et de la protection des pays occidentaux. Il est vrai aussi que les dirigeants palestiniens ne sont pas exempts de tout reproche puisque leurs divisions et leurs déchirements internes, étalés sur la place publique, sont une aubaine pour les israéliens qui s’en servent pour éloigner toute éventualité d’avoir un vis-à-vis uni et parlant d’une seule voix et partant de pouvoir imposer un règlement du conflit ce qui permettra l’instauration de la paix dans cette région. Une réalité sur laquelle d’aucuns tentent d’attirer l’attention en mettant l'accent sur la nécessité pour les palestiniens d'unir le rang et de se solidariser face à leur ennemi commun. D’autant que c’est la condition sine-qua-non pour pouvoir imposer la voix des palestiniens et amener la communauté internationale à faire pression sur les israéliens pour espérer au final voir le peuple palestinien arracher ses droits légitimes dont celui d’avoir son propre Etat avec pour capitale El Qods. la nouvelle journée d’affrontements entre manifestants palestiniens et forces israéliennes qui ont fait au moins trois morts et des centaines de blessés à Al Qods-Est et en Cisjordanie occupée après qu'Israël ait interdit aux Palestiniens de moins de 50 ans d'avoir accès à la mosquée pour faire la prière du vendredi et ait installé des détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des Mosquées en est qu’un échantillon de la longue liste des souffrances endurées depuis des décennies . A la suite des ces affrontements le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé un « gel des contacts « avec Israël tant que les nouvelles mesures de sécurité mises en place par Israël autour de l'esplanade des Mosquées ne seraient pas annulées. De son côté le Secrétaire général de l’ONU a exhorté les dirigeants israéliens et palestiniens à s'abstenir de mesures susceptibles d'aggraver la situation et appelé tous les dirigeants politiques, religieux et communautaires à aider à réduire les tensions. Reste cependant qu’il aurait été souhaitable que sa demande soit adressée exclusivement aux israéliens qui sont en faute. Car à vouloir trop ménager Israël, on oublie qu’on réprime encore davantage les palestiniens poussés vers la seule voie qui leur reste, pour préserver leur dignité, à savoir celle de l’intifadha.

Nadia K.