Kenya : L’UA appelle à des élections pacifiques

L'Union africaine (UA) a appelé à des élections libres, équitables et pacifiques au Kenya et a salué le pouvoir judiciaire pour sa préparation en matière de règlement des différends. S'exprimant séparément jeudi lors d'une rencontre avec le juge en chef David Maraga et le président Uhuru Kenyatta à Nairobi, la Mission d'observation électorale de l'UA, dirigée par l'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, accompagnée du président de l'UA, Moussa Faki, a exprimé sa confiance que les élections du 8 août seront pacifiques. Au cours de la réunion avec le juge en chef, M. Mbeki a déclaré que ceux qui ne sont pas satisfaits des résultats des élections devraient demander de l'arbitrage devant les tribunaux. L'équipe a affirmé que l'UA suivait attentivement les élections kenyanes et a souligné la nécessité d'un respect strict de la loi afin que les élections puissent être libres et équitables. Ils ont déclaré qu'ils étaient dans le pays pour démontrer leur solidarité avec le Kenya en ce qui concerne les élections générales, disant qu'ils ont rencontré divers groupes, y compris les hommes politiques et le corps électoral (IEBC). Au cours de la rencontre avec M. Kenyatta, le dirigeant kenyan a indiqué à la mission de l'UA que l'opposition était engagée à mener une campagne flagrante pour forcer le report des élections d'août afin de subvertir la volonté des Kenyans. «La responsabilité d'assurer les élections et le pays incombe au gouvernement», a déclaré le président, tout en promettant que les élections seront libres, équitables, transparentes, crédibles et pacifiques. M. Kenyatta a noté qu'il avait fait de nombreux compromis lors des préparatifs pour les élections, mais une chose qu'il n'acceptera pas c'est un changement de la date du scrutin. Il a souligné que les élections devraient avoir lieu le 8 août comme prévu par la Constitution et un scénario contraire serait une subversion de la volonté du peuple. Le président de l'UA a noté que la stabilité du Kenya est cruciale pour la région et que l'organisme continental veut que le pays ait une élection pacifique.