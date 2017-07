échec d’une tentative pour tuer le chef de Daech : Donald Trump accuse la presse

Le Président américain Donald Trump a accusé le New York Times d'avoir fait échouer une tentative des États-Unis de tuer le chef du groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (Daech/EI), Abou Bakr El-Baghdadi. «Le défaillant New York Times a déjoué la tentative des États-Unis pour tuer le terroriste le plus recherché, Al Baghdadi», a tweeté le Président américain, y voyant un exemple de «leur agenda malsain en matière de sécurité nationale», sans donner plus d'explication. Donald Trump semble faire référence à des propos du général américain Tony Thomas, vendredi, lors d'une conférence à Aspen (Colorado), au cours de laquelle il a affirmé que les forces spéciales américaines étaient «particulièrement proches» du chef de l'EI en 2015, mais ont perdu sa trace après des fuites dans la presse. «C'était une très bonne piste. Malheureusement, cela a été divulgué dans un grand journal national, environ une semaine plus tard, et cette piste est morte», a déclaré le général Thomas, lors du Aspen Security Forum. «Il est nécessaire d'informer le public américain de ce que nous faisons. Il est également essentiel de reconnaître ce qui entrave grandement notre capacité à faire notre travail», a t-il ajouté. Le New York Times avait publié, en juin 2015, un article selon lequel les forces américaines avaient mis la main sur d'importantes quantités de données, détaillant la façon dont le chef de l'EI parvenait à rester invisible. L'article évoquait, notamment l'utilisation par les chefs terroristes de leurs femmes pour échanger des messages entre eux. Le New York Times a demandé, samedi à la Maison-Blanche, de «clarifier le tweet». «Si le Président fait référence à cet article de 2015, le Pentagone n'a soulevé aucune objection avec le Times avant de publier cet article en 2015, et aucun responsable américain ne s'en est plaint publiquement jusqu'à maintenant», a indiqué le New York Times au site Politico. Le ministre américain de la Défense, James Mattis, avait estimé vendredi qu’Abou Bakr El-Baghdadi était toujours «en vie», en dépit de nombreuses rumeurs sur sa mort récente.