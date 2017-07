Usage excessif de la force par l’occupant israélien à El-Qods-Est : La Ligue arabe condamne

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a condamné vendredi l'occupant israélien pour son usage excessif de la force contre les Palestiniens non armés à El-Qods-Est, lors d'affrontements qui ont tué trois Palestiniens et blessé des centaines d'autres.

Dans un communiqué de presse, le porte-parole de la Ligue arabe, Mahmoud Afifi, a déclaré que le Secrétaire général estime que la tension actuelle pourrait conduire à une nouvelle escalade vu la colère des Palestiniens, des pays arabes et islamiques. Les Palestiniens sont en colère vendredi après qu'Israël ait interdit aux Palestiniens de moins de 50 ans d'avoir accès à la mosquée pour faire des prières du vendredi. Les forces de sécurité israéliennes ont tiré des balles en caoutchouc et des grenades paralysantes contre les manifestants palestiniens lors des affrontements à l'extérieur de la mosquée Al-Aqsa et dans les villes de Ramallah, Al Khalil, Bethléem, Salfit et Naplouse en Cisjoranie. Au moins 200 Palestiniens ont également été blessés lors des affrontements, selon des sources médicales palestiniennes. Israël a bloqué vendredi l'accès de l'esplanade des Mosquées à Al Qods aux musulmans de moins de 50 ans, déployant quelque 3.000 policiers près du site pour faire face aux protestations contre de récentes mesures de sécurité. Cette interdiction survient au lendemain de la décision du gouvernement israélien de ne pas enlever les portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade, connue sous le nom de mont du Temple pour les juifs. Ces détecteurs de métaux ainsi que des caméras ont été installés après une fusillade près du site le 14 juillet qui avait coûté la vie à deux policiers.

Les trois assaillants, des Arabes israéliens, avaient ensuite été abattus. Aboul-Gheit a renouvelé son appel à Israël pour arrêter immédiatement ses mesures qui ne fait qu'augmenter la tension. Il a également exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à pousser Israël à respecter les résolutions internationales relatives à Al Qods.