Installation des nouveaux walis : insuffler une nouvelle dynamique

«Vous êtes face à un grand défi, et chacun de vous est tenu de marquer de son empreinte la dynamisation de l’action du développement local dans sa propre wilaya», c’est par ce propos qui sonne comme un véritable mot d’ordre que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a entamé, hier, son allocution à la cérémonie d’installation officielle des nouveaux walis désignés en vertu du dernier mouvement opéré le 13 juillet par le Président de la République.

Quelque 28 wilayas et sept wilayas déléguées ont été concernées par ce mouvement décidé par M. Abdelaziz Bouteflika. L’ensemble des commis d’Etat nommés à la tête des ces mêmes institutions relevant du secteur des collectivités locales ont été conviés hier au Palais des nations (Club des Pins) pour une cérémonie d’installation tenue sous l’égide de M. Bedoui en présence de plusieurs autres responsables, y compris de la Gendarmerie nationale, de la DGSN et de la Protection civile. Ainsi, et dans une ambiance très solennelle, le ministre de l’Intérieur à énuméré les principaux objectifs que les nouveaux walis doivent consacrer à travers leur action, en parfaite adéquation avec le nouveau Plan d’action du gouvernement, récemment adopté par les deux chambres du Parlement. L’action des walis s’inscrit en outre au diapason de la nouvelle orientation économique préconisée et déjà engagée sur le terrain par les hautes autorités, orientation visant une relance économique compétitive dans les secteurs hors hydrocarbures où l’intérêt accordé au développement locale est des plus prépondérants. «Ce qui est attendu de vous c’est surtout la mobilisation des énergies et de l’ensemble du potentiel dont dispose chacune des wilayas au bénéfice d’une relance homogène et équilibrée», dira en substance M. Bedoui. C’est là un objectif si bien consigné d’ailleurs dans la nouvelle Constitution révisée en 2016. le ministre fera part d’une dynamique d’élaboration des textes réglementaires consacrant les dispositions constitutionnelles en rapport avec la consolidation de l’ancrage de la démocratie, le renfoncement de l’Etat de droit ainsi que la promotion des libertés individuelles et collectives.



Elections locales, foncier industriel : les directives de Bedoui



La Constitution de 2016 comprenant une série d’amendements novateurs initiés par le Président de la République a valeur d’un véritable «tournant», fera savoir M. Bedoui rappelant le succès des législatives du 4 mai dernier, première élection organisée à l’ère de la nouvelle loi fondamentale. En effet, qualifiant les dernières élections législatives de jalon dans l'édifice démocratique institutionnel à la lumière des mutations substantielles adoptées par la nouvelle Constitution, le ministre de l’Intérieur a également recommandé aux walis de «réunir toutes les conditions nécessaires garantissant les libertés des citoyens et de préserver leurs libres choix lors des prochaines élections locales». A ce sujet, il a tenu également à mettre en relief l’appui et le soutien de son département pour réussir l’organisation de ce scrutin pour l’automne prochain. M. Bedoui ne manquera pas aussi de souligner dans son allocution l'impératif pour les APC élues «d’assumer leur entière responsabilité et d'interagir efficacement avec la conjoncture actuelle en prenant conscience de leur rôle dans le processus de développement». Evoquant par ailleurs le nouveau Plan d’action du gouvernement, le ministre de l’Intérieur assure de la «forte volonté politique à même de consacrer la transition d’un modèle économique basé sur la rente vers un autre modèle plus compétitif fondé sur la libre initiative productive et créatrice de richesse». Dans cette optique, M. Bedoui a réitéré ses vœux de voir les walis s’ériger en «véritables managers» soit des acteurs du développement économique dans leurs localités respectives. Les concernés sont également sollicités par le ministre à faire valoir une gestion efficiente du foncier industriel qu’il y a lieu de mettre à disposition «en quantité suffisante» au profit des investisseurs respectueux de leurs engagements en termes de création de richesse et d’emploi dans différentes localités. M. Bedoui insiste sur le fait que les walis sont désormais tenus de se démarquer de manière définitive de l’approche bureaucratique de gestion et de tous réflexes rentiers. «Il est impératif que vous considériez la réalité avec objectivité et détermination et que vous fassiez preuve d'initiative et de transparence dans la gestion des affaires locales», dira encore le ministre en assurant de la «détermination du gouvernement à les accompagner et à leur réunir un climat favorable sur les plans juridique, organisationnel et financier pour faciliter la concrétisation du saut qualitatif escompté». Déjà, au plan juridique, le ministre rappellera que son département s’attelle à l’élaboration du nouveau projet de loi des collectivités territoriales, englobant le code des APC et de wilayas. Il a même sollicité les walis à contribuer efficacement à son enrichissement à travers des cellules de réflexion où encore via l’installation de groupes de travail.



Rationaliser les dépenses et faire face aux partisans de la fitna



Dans ses instructions aux walis, qu’il n’a eu de cesse de solliciter pour la mise en place d’une stratégie de développement locale efficiente, le ministre de l’Intérieur ne manquera pas en outre de mettre l’accent sur la préservation des acquis consacrés jusque-là et d’œuvrer à l’émergence d’une bonne gouvernance prenant en charge les aspirations des citoyens. Mettant l’accent sur l’apport de la modernisation, M. Bedoui tiendra aussi à souligner l’impératif de voir les wilayas se hisser en véritable cadre d'examen des questions importantes au plan local et de définition de solutions «judicieuses et innovantes qui s'inscrivent au cœur des politiques générales du gouvernement, et non en simple lieu de rencontre pour la collecte de données statistiques ou la lecture de rapports périodiques». Il a réaffirmé en outre «la nécessité de rationaliser les dépenses» en particulier les dépenses de fonctionnement et d'équipement des services administratifs. Il annonce à ce propos qu’un nouveau projet de loi traitant de la fiscalité locale est en cours d’élaboration et que le contenu de cette mouture obéit à l’idée de conférer davantage de décentralisation en termes de recouvrement de la fiscalité au bénéfice des collectivités locales. Sur un autre volet, le ministre de l’Intérieur invite les walis à faire prévaloir un esprit de vigilance élevé face aux menaces véhiculées par les partisans du défaitisme qui s’adonnent déplore-t-il «aux critiques de ce qu’entreprennent les autorités locales, même si l'impact positif demeure palpable». Il insiste à ce propos que la meilleure réponse pour taire ces voix alarmistes réside dans l’acceptation de la critique constructive, la mobilisation des bonnes volontés dans le cadre d’une démarche inclusive de progrès économique et social ainsi que l’intensification des contacts avec les différentes catégories de la société. La vigilance est aussi recommandée pour faire face à «ceux qui tentent par tous les moyens de porter atteinte au pays à l'intérieur et à l'extérieur et n’hésitent pas à tendre la main à nos ennemis pour semer la fitna» a également soutenu le ministre.

M. Bedoui a invité les walis et walis délégués à «rester fidèles» à leurs prédécesseurs qui ont fait face à ces partisans de la discorde avec professionnalisme et un sens élevé de la responsabilité «que la meilleure réponse sera de servir le pays avec abnégation et loyauté en impliquant le citoyen dans le cadre de la concertation et le dialogue». Le peuple demeure attaché à sa sécurité, à sa stabilité et à sa souveraineté. Il l’a déjà prouvé à travers son adhésion au Processus de la paix et de la Réconciliation nationale initié par le Président de la République» a poursuivi le ministre ajoutant que «la reconstruction de ce qui a été détruit et la relance de l’action de développement ont ainsi été amorcées sous sa direction. Ce qui a permis à l'Algérie de reprendre la place qui lui sied dans le concert des nations, forte d'institutions démocratiques solides». Le ministre a mis l'accent sur la nécessité d’une «coordination étroite et d’une coopération totale avec les services de sécurité» dans le cadre de la commission de la sûreté de wilaya, afin de faire échec à toute tentative d'atteinte à la sécurité du pays, soulignant que «la prévention et l'anticipation sont à la base de l'approche sécuritaire».

Le mouvement dans le corps des walis a pour objectif de se mettre au diapason du programme du gouvernement, imprégné d'une forte volonté politique, à la lumière d'une conjoncture économique particulière. Enfin, M. Bedoui exhorte par ailleurs les walis à opérer des visites d’inspections inopinées obéissant à l’idée de s’enquérir des conditions de prise en charge des citoyens. Les walis sont également tenus de l’avis du ministre de réunir les meilleures conditions pour réussir la prochaine rentrée sociale dans tous ses volets.

Karim Aoudia

------------------///////////////////

Les nouveaux walis et walis délégués remercient le président de la République

Dans une lettre adressée au Président de la République, lue par le wali de Relizane, Nacéra Brahimi, les walis ont remercié le Président Bouteflika pour la confiance dont ils ont été investis, s'engageant à poursuivre le processus de développement lancé par le Chef de l'Etat en 1999. Les walis se disent parfaitement conscients de la lourdeur de la responsabilité qui leur incombe et l’assure de ne ménager aucun effort pour être à la hauteur de leur mission.

K. A.