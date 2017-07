Tipasa : Découverte d’une casemate

Une casemate pour terroristes a été découverte dans une opération de ratissage menée hier à Tipasa, par des détachements de l’Armée nationale populaire, indique le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’une opération de recherche et de ratissage, des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert, le 21 juillet à Tipasa (1re RM), une casemate pour terroristes, contenant des denrées alimentaires et divers objets», précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Oran (2e RM), trois narcotrafiquants et saisi 671 kilogrammes de kif traité», ajoute-t-on. Des détachements de l’ANP ont, en outre, «intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et à In Guezzam (6e RM), quatre contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, groupes électrogènes, marteaux-piqueurs, ainsi que 10.493 unités de différentes boissons à Biskra (4e RM)». Sur un autre plan, des éléments des Gardes-côtes «ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de 37 individus, à bord d’une embarcation pneumatique à Skikda (5e RM), tandis qu’à Tlemcen et à Ouargla, des détachements de l'ANP, appuyés par des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières, ont intercepté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités», rapporte également le communiqué du MDN. (APS)