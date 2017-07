Mission médicale du hadj : Assurer une bonne prestation

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr. Mokhtar Hazbellaoui, a donné hier des instructions fermes aux membres de la mission médicale du hadj, pour une meilleure prise en charge des hadjis dans les Lieux Saints, notamment en cette période de l'année qui connaît de fortes chaleurs.

Lors d'une rencontre avec les 107 membres de cette mission, le ministre a mis l'accent sur l'impératif d'assurer une bonne prestation aux hadjis, affirmant que chaque membre de la mission voulant accomplir le pèlerinage est en droit de le faire, mais pas au détriment de la mission qui lui est confiée. Après avoir salué le travail accompli par les missions précédentes, qui leur a valu l'entière satisfaction des autorités algériennes et saoudiennes, le ministre a mis en avant la nécessité de préserver cette honorable image, soulignant qu'il sera intransigeant devant toute plainte déposée par n'importe quel hadji ou département gouvernemental concerné par les services de cette mission.

A cette occasion, il a appelé à faire prévaloir la conscience professionnelle, assurer une prise en charge médicale nécessaire et prêter main-forte aux hadjis pour aplanir les difficultés rencontrées, rassurant quant à la disponibilité de tous les équipements de soins et de transport médical nécessaires, mis en place par les pouvoirs publics au service de la mission médicale. De son côté, le Directeur général de l'Office national du hadj et de la Omra, Youssef Azouza, a indiqué que les autorités saoudiennes n'ont émis aucune remarque concernant la mission médicale algérienne, car cette dernière respecte toutes les normes en la matière et ses membres sont répartis de manière équitable sur les 36.000 hadjis. En dépit de l'interdiction par les autorités saoudiennes de mettre en place des équipements médicaux dans certains endroits, les autorités algériennes ont pris toutes les mesures pour doter la mission de valises médicales personnelles et coordonner avec les hôpitaux saoudiens pour une meilleure prise en charge des hadjis.

Concernant la propagation de l'épidémie du choléra au Yémen, pays frontalier avec l'Arabie Saoudite, le président de la mission médicale, le Dr. Rabah Hamana, a précisé que la propagation de certaines maladies contagieuses durant le hadj n'est pas quelque chose de nouveau, estimant que les autorités saoudiennes ont pris les mesures nécessaires pour faire face à cette situation.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, avait rassuré auparavant les futurs pèlerins que, pour cette année 2017, «tout est mis en œuvre pour garantir une meilleure prise en charge des hadjis».

Il a indiqué que «les hadjis bénéficieront d’une meilleure prise en charge, notamment en matière de transport et d’hébergement». Il a rappelé dans ce sens que des tentes climatisées et bien aménagées, des espaces pour l’orientation et le repos ainsi que des bus neufs seront mis à la disposition des 36.000 Algériens attendus dans les Lieux Saints.

Mohamed Aïssa a en outre mis en avant la mission des 43 agences agréées pour organiser les opérations du pèlerinage Hadj de cette année et les 258 autres agréées pour l’organisation de celles de l’Omra. «Des directives fermes ont été données aux différentes agences de voyages pour la prise en charge des pèlerins», a-t-il affirmé, avant d’ajouter que celles-ci «constituent une partie essentielle des services offerts aux hadjis». Il a par ailleurs promis que «des améliorations ont été opérées au niveau de ces agences afin qu’elles puissent offrir de meilleures performances en matière de prise en charge».

Dans ce contexte, le ministre a tenu à faire remarquer que le nombre de décès des hadjis algériens a considérablement baissé par rapport aux années précédentes. Ce qui est un bon signe et ce, grâce au suivi médical de la délégation du Hadj.

«Les hadjis sont suivis par des médecins tout au long du pèlerinage», a-t-il précisé. Concernant le prix du pèlerinage, le ministre a indiqué que son coût, cette année, ne dépasse pas les 500.000,00 DA.

Aussi, pour réussir la campagne du hadj 2017, la Direction générale de la Protection civile a pour sa part mis en place un contingent de 165 agents pour accompagner et assister, aux Lieux Saints de l’Islam, les pèlerins dans l’accomplissement du rituel a indiqué jeudi la direction de ce corps.

Quarante-neuf agents encadreurs seront déployés au niveau de Médine sous la responsabilité d’un officier, 13 à Djeddah, tandis que 40 autres assureront leur travail à la Mecque sous la direction d’un chef de détachement et de son adjoint. 63 autres agents assureront l’accompagnement des hadjis durant les voyages, surtout au niveau des aéroports.

Le travail de préparation pour le contingent débutera au début du mois d’août, alors que le premier vol des pèlerins est prévu pour le 5 du même mois.

Salima Ettouahria