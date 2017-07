Lancement des projets AADL-2 : Dernier délai fin septembre

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a affirmé hier à Guelma que «fin septembre sera le dernier délai pour le lancement des projets d’habitat de la formule location-vente de l’Agence pour l’amélioration et le développement du logement (AADL-2) à travers le pays».

Sur le chantier de réalisation de 700 unités du programme AADL-2 sur le POS-7 dans la commune de Bouchegouf, le ministre a indiqué que le conseil du gouvernement a adopté dernièrement un programme de réalisation de 83.000 logements AADL-3 à travers le pays, au titre de l’exercice 2017, dont l’intégralité sera mise en chantier «courant septembre prochain».

Les entreprises chargées de la réalisation de ce nouveau programme ont été désignées et les plans et enveloppes financières nécessaires sont disponibles, a assuré le ministre, affirmant que l’exécution de ce programme sera terminée début 2019, mais une grande partie sera «réceptionnée en 2018». Présidant le lancement d’un projet de 600 unités AADL-2 sur le site de H’djar Menkoub, dans la commune de Belkheir, devant accueillir 4.300 unités de ce type, M. Cherfa a relevé que la totalité du programme de 8.000 logements AADL retenu pour la wilaya de Guelma a été officiellement mise en chantier.

Le ministre a présidé, au siège de la wilaya, la cérémonie de remise des clés à 578 attributaires de logements publics locatifs (LPL) dans plusieurs communes de la wilaya, avant de suivre un exposé sur les divers programmes du secteur de l’habitat qui a bénéficié, au titre des deux derniers programmes quinquennaux, de 21.880 logements LPL dont plus de 13.500 réceptionnés et 8.100 en cours de construction.

Durant 2016, 3.100 LPL ont été attribués et 2.100 autres devront l’être «avant la fin de l’année en cours», selon cet exposé. M. Cherfa a également assuré aux attributaires du programme de logement rural que les aides publiques à ce programme seront accordées «avant fin juillet courant», affirmant qu’il n’existe aucune entrave pour le financement des programmes de logements rural et LPL. Le ministre a inspecté, durant sa tournée de travail dans la wilaya, plusieurs chantiers d’habitat dans les communes de Bouchegouf, Guelma, Belkheir, Bendjerah et Oued Zenati. (APS)