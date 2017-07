Regard : La faim justifie les… moyens ?

Si pour les nutritionnistes, manger sain et équilibré reste incontestablement la voie la plus sûre, voire un passeport pour préserver sa santé, ce n’est pas toujours le cas, pour beaucoup d’entre-nous, très souvent, victimes de notre inadvertance et surtout de circonstances et d’un mode de vie qui fragilise, jour après jour, notre horloge biologique. Dis-moi, ce que tu manges, je te dirai… qui es tu. Il n’y a plus de doute sur cette corrélation qui saute aux yeux d’ailleurs, entre, ce que nous consommons et notre état physique et même moral. La médecine est formelle sur cette question à ne plus poser logiquement. Pourtant nous, continuons à faire la sourde oreille, à être frondeurs et indisciplinés même. C’est un fait, nous consommons mal au point de nous éloigner, chaque jours, des précieux conseils des spécialistes d’alimentation. De plus en plus, les sandwichs, les pizzas et les repas faciles, de manière générale, sont tendance ; ils envahissent même nos foyers, de nos jours, avec notre « bénédiction ». Il faut dire que nous restons désarmés, face à l épouvantable «guerre » du fast-food et du surgelé qui ont pignon sur notre menu quotidien. Aujourd’hui, notre alimentation bat de l’aile. Il n’y a qu’à voir, ces enfants qui présentent des signes- difficiles à ne pas remarquer - de sur poids, voire, d’obésité. Imaginer un écolier sans, sa bouteille de coca-cola, sa barre de chocolat ou son paquet de chips est une chimère, à l’heure de tous ces spots publicitaires qui agressent notre champ de vision et notre ouïe, à longueur de journée. Les choses ont changé, au point de ne point hésiter à confier notre alimentation à d’autres, fermant même les yeux pas seulement sur le contenu suspect de ce que nous ingurgitons, mais aussi, sur le manque d’hygiène criard, banalisé par beaucoup. Manger équilibré, en d’autre terme, devient, de plus en plus, difficile avec la culture des repas rapides qui semble devenir notre sort. C’est dire que la faim justifie les… moyens.

Samia D.