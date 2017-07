Soldes d’été : Top départ pour les bonnes affaires

Chaque année, très attendus, les soldes d’été ont démarré vendredi dernier, pour six semaines. Ils auront lieu jusqu’au 31 août prochain, au grand bonheur des accros du shopping qui pourront faire de bonnes affaires !

Difficile de l’ignorer, certaines vitrines des magasins sont déjà ornées des bannières affichant les promotions allant de moins de 20 à moins de 70%.

C’est du moins ce qu’on a relevé, lors d’une virée à travers les grandes artères de la capitale. Les magasins sont peu nombreux à être passés à l’heure des soldes. En effet, seuls quelques magasins annoncent les réductions. Cette première démarque est loin de répondre aux attentes de la clientèle potentielle, surtout féminine. Quelques magasins seulement de marques locales dévoilent leurs dernières collections, soigneusement rangées sur des étagères, ou encore dans une penderie. Les prix affichés, pour les articles de femmes, hommes ou enfants, sont exorbitants. La plupart des magasins sont boudés. Certains clients entrent par curiosité pour découvrir les articles, d’autres se lancent dans des essayages sans pour autant acheter le vêtement en question. En témoignent ces liquettes pour femmes dont le prix demeure le même (2.800 dinars).

Même constat pour les grandes marques de chaussures de sport étrangères et chez les franchises faisant dans les baskets anti-transpirantes. Pour une bonne paire de baskets de marque, les prix oscillent entre 7.000 DA et 14.000 DA. Certains accessoires de sport sont même proposés à des prix qui donnent le tournis. Rencontrées sur les artères de la rue Larbi-Ben-M’hidi, une jeune fille ne cache pas sa déception et son désarroi devant ces soldes 2017. «Je comptais beaucoup sur les soldes… Je voulais profiter de cette aubaine pour acheter quelques habits pour la rentrée de septembre… mais en vain… Je suis déçue», nous confie-t-elle. Une autre dame d’un certain âge lance à notre direction : «J’ai fait de l’économie pour la circonstance, mais il faut attendre encore quelques jours pour que l’opération se généralise au niveau de tous les magasins.» Il faut dire que cette pratique commerciale demeure en deçà des aspirations de certains clients qui disent être restés sur leur faim, tant sur le plan diversité du produit, sa qualité ou encore sur son coût. Ils espèrent, toutefois, que cette mesure s’améliorera davantage, pour aider à casser les prix et pouvoir enfin profiter pleinement des offres.



Faut-il se laisser tenter ou se méfier ?



Côté commerçants, on se dit satisfait des bénéfices tirés de cette opération. «Nous sommes obligés de suivre la tendance qui souligne l’importance de cette période dans la mesure où le consommateur peut profiter des réductions, mais elle représente, également, une occasion pour nous d’écouler une grande partie des stocks pour pouvoir booster notre chiffre d’affaires», souligne un vendeur de vêtement pour enfants.

De son côté, la direction du commerce estime que le but de cette opération de vente en soldes est de stimuler le tissu commercial et de renforcer la concurrence sur le marché, pour offrir aux commerçants l’occasion de promouvoir leurs activités et aux consommateurs d’acquérir des produits à bas prix dans un cadre réglementaire.

Selon le responsable de la vente de soldes, M. Dehar Layachi, la vente de soldes concerne les articles achetés par le commerçant depuis au moins trois mois, et non les nouveaux articles, soulignant que la vente de soldes n’est pas obligatoire pour le commerçant, c’est un choix. L’objectif est d’offrir, a-t-il dit, aux commerçants, l’occasion de promouvoir leurs activités et aux consommateurs d’acquérir des produits à bas prix.

M. Dehar a ajouté que les démarques arrangent les faibles revenus et créent de la concurrence entre les commerçants qui doivent épuiser leurs stocks de marchandises pour de nouvelles collections.

Le même responsable a tenu à rappeler que le commerçant contrevenant au règlement et coupable de dépassements sera immédiatement mis en demeure. Si l’infraction se répète, un procès-verbal sera établi contre le concerné pour publicité mensongère, conformément à la loi 04/02 du 23 juin 2004 relative aux modalités d’exercice d’activités commerciales. Cela dit, les soldes viennent de commencer. Faut-il se laisser tenter ou se méfier de ses arnaques ? Les doutes persistent chez beaucoup de clients qui sont sceptiques devant des annonces de rabais allant jusqu’à 70%. Certains soupçonnent les commerçants d’augmenter les prix des articles avant de consentir une baisse. Les responsables des magasins que nous avons visités rassurent, quant à eux, qu’«il y a effectivement des réductions substantielles de prix». Ils en veulent pour preuves, le respect de leurs engagements, les visites inopinées des services de la Direction du commerce à qui ils ont transmis les anciens et les nouveaux prix.

Cela dit, il est encore trop tôt d’évaluer cette opération qui vient à peine de commencer… En plus, les meilleures affaires se font en fin de soldes, lorsque les commerçants cassent les prix et vendent à perte... pour écouler leur stock coûte que coûte.

S. Sofi