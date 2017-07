Oran : 137 policiers promus

137 policiers ont été promus à des grades supérieurs lors d’une cérémonie organisée au siège de la sûreté de la wilaya à l’occasion de la journée nationale de la Police, à laquelle ont pris part, les autorités locales civiles et militaires et la société civile. Parmi eux, 7 ont été promus au grade de commissaires principaux, 5 officiers au grade de commissaire et 3 sont devenus inspecteurs principaux. Dans un message adressé à la police à cette occasion, lu par le commissaire Abderrahmane Rahmani, chargé de la communication et des relations publiques au niveau de cette institution à l’échelle locale, le directeur général de la sûreté nationale est revenu sur les avancées et les acquis réalisés durant 55 ans d’existence. Le premier responsable de la police a rappelé, par ailleurs, les efforts engagés par l’Etat en vue de développer et moderniser l’institution, ce qui lui a permis de s’affirmer sur la scène internationale, a-t-il souligné. De son côté, le contrôleur de police, chef de la sûreté de la wilaya, Salah Nouasri, a mis en exergue les résultats obtenus sur le terrain et les chiffres qui témoignent de la réussite de la stratégie de lutte contre la criminalité adoptée par l’institution à l’échelle locale.

Dans le même ordre d’idée, le même responsable a indiqué que la couverture sécuritaire à Oran atteindra les 100% dans les prochaines semaines grâce à l’ouverture de nombreuses infrastructures à travers tout le territoire de la wilaya. A ce propos, il a fait savoir que 7 nouvelles structures ont été réalisées en un temps record.

Toujours dans le cadre des festivités marquant la célébration du 55e anniversaire de la journée nationale de la Police, une grande soirée artistique a été organisée au théâtre de verdure Hasni-Chakroune, à laquelle ont participé des stars de la chanson raï, dont Bilal Seghir, Cheb Anouar et Dalila.

Amel Saher