Mascara : Remise de grades à 137 fonctionnaires

La sûreté de wilaya de Mascara a organisé une cérémonie en l’honneur de cadres, agents et enfants de policiers.

La cérémonie a eu lieu au centre de loisirs scientifiques de Sidi Said de l’université en présence des autorités civiles, militaires et judiciaires de la ville ainsi que les représentants de la société civile et les retraités de police. La sûreté de wilaya a honoré aussi le correspondant du journal El Moudjahid ainsi que les lauréats de différentes disciplines sportives organisées à cette occasion.

Le chef de la sûreté de wilaya a fait l’éloge des efforts du wali au profit de la police en vue de faciliter les missions de cette dernière, sans oublier la relation forte qui lie les services de police aux autorités judiciaires pour l’application de la loi.

Le chef de la sûreté de wilaya a salué aussi les autres corps et institution.

Il a, par ailleurs, incité les forces de police, à l’occasion des promotions dont ils ont bénéficié, à faire davantage d’efforts en vue de garantir la sécurité et l’intégrité du citoyen.

Dans le même contexte, 137 policiers, dont 3 femmes, ont bénéficié de promotions dans les divers grades.

A. Ghomchi