Sidi Bel-Abbès : Respect des lois de la République

Un programme riche et varié a été élaboré pour la célébration de la fête de la police avec la contribution notamment de la société civile pour impliquer le citoyen dans la mission de protection de biens des personnes et de la collectivité et participer à la promotion de la notion de citoyenneté.

Les activités et expositions sur l’évolution de cette institution furent pour le moins instructives sur les progrès accomplis dans l’informatisation du système de fonctionnement et l’introduction des nouvelles technologies dans les investigations.

Pendant au moins une semaine, les artères de la cité, les structures urbaines et le cinéma El Amarnas se sont transformés en ruches bourdonnantes à la faveur des portes ouvertes et l’évolution en général de ce corps guidé par les valeurs de l’Etat de droit et les droits de l’homme.

55 ans ont été pratiquement passés en revue à la faveur des documentaires diffusés et des conférences animées par des cadres et des universitaires pour mesurer l’effort d’équipement et de modernisation consenti et traduit par la réalisation d’une école de formation et d’imposantes infrastructures notifiant la présence de la police dans toutes les daïras.

Dans son intervention, le chef de sûreté devait effectuer une longue rétrospective sur le chemin parcouru et les performances réalisées par l’institution au service du citoyen et des lois de la République, remerciant le directeur général pour sa disponibilité et son souci de l’amélioration des conditions de travail de l’agent de police. Il n’a pas manqué sur ce registre de relever les objectifs à atteindre dans la lutte contre toutes les formes de criminalité et la professionnalisation du corps, exhortant les représentants des associations à s’investir sur le terrain et à soutenir l’action de la police. Un hommage a été rendu aux cadres et agents de l’ordre pour leur dévouement et leur esprit de sacrifice avant d’honorer les 113 fonctionnaires de police, dont 40 femmes, promus à des grades supérieurs et des familles de victimes du terrorisme. Rappelons que des campagnes de sensibilisation sur les risques d’accidents et la lutte contre les fléaux sociaux ont été menées et ont connu une grande affluence.

A. Bellaha