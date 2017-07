Fête nationale de la police : Investir dans les ressources humaines

L’effort de la formation des ressources humaines dans le corps de la police nationale a été mis en exergue, hier, par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, dans un message lu en son nom à Alger à l’occasion d’une cérémonie de célébration de la fête de la police.

«L’institution de la police nationale a investi dans les ressources humaines et elle s’est professionnalisée comme en témoignent les institutions de police des autres pays qui ne tarissent pas d’éloges suite à la résolution de nombreuses affaires qui ont eu des ramifications internationales», a indiqué le ministre. M. Bedoui a aussi évoqué les autres réalisations de la police dans le domaine de la sensibilisation de la société à travers de nombreuses campagnes contre les dangers de la criminalité. Le ministre a expliqué qu’un plan sécuritaire est mis en place au service de la société, dans le respect des droits de l’homme, comme en témoigne la création du bureau des droits de l’homme au niveau de l’inspection générale de la police. Cette dernière a réussi à imposer sa présence à l’instar des corps similaires dans le monde, a-t-il dit, en rappelant que l’Algérie préside l’institution Afripol suite à une réunion tenue en mai dernier à Alger. Ce corps renforce la coopération en Afrique pour échanger des informations et coordonner avec les institutions sécuritaires spécialisées, a précisé le ministre dans son message. Le ministre qui a insisté aussi sur le fait que le peuple algérien vit en sécurité grâce notamment à la contribution du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présenté à l'occasion ses encouragements au corps de police pour relever les défis de la sécurité publique conformément à la loi et dans le respect des droits de l’homme. M. Bedoui a conclu son intervention en exhortant le corps de la police à poursuivre sa mission de préservation du climat de sécurité. De son côté, le directeur général de sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a adressé un message à l’occasion de la fête de la police dans lequel il a souligné que la police prend en charge les ressources humaines à travers une meilleure formation pour être apte à maîtriser les moyens technologiques à sa disposition. Le mois de juillet est aussi une opportunité pour un rappel des valeurs de la citoyenneté, a précisé le DGSN, ajoutant que la police est une institution républicaine effectuant un travail de proximité pour un plus grand contact avec la population empreint de confiance réciproque afin de combattre la criminalité. Enfin, le chef de sûreté de wilaya d’Alger, Nouredine Berrachedi, a exprimé ses félicitations aux membres des services de police de la wilaya en mettant l’accent sur les compétences de ces éléments. Il a aussi déterminé quelques critères de passage de grade en disant que 296 ont été promus à des grades supérieurs dans la wilaya ce qui représente le plus grand nombre de promotions en Algérie.

(APS)