Oléiculture à Ouargla : en constante extension

Les superficies dédiées à l’oléiculture, une expérience relativement nouvelle dans la wilaya d’Ouargla (2008), sont en constante extension et donnent des résultats positifs, selon les services de la direction locale des services agricoles (DSA). Après des débuts timides sur quelque 65 hectares pour 13.000 oliviers, l’oléiculture a aussitôt donné une production jugée «encourageante» de 350 quintaux d’olives, qui a incité les agriculteurs à s’y intéresser encore plus, encouragés aussi par le soutien accordé par les pouvoirs publics pour le développement de la filière, dont leur (fellahs) dotation gratuitement, et à plusieurs reprises, de plants d’oliviers leur permettant d’étendre leurs cultures.

Ces efforts pour atteindre les objectifs d’exploitation de plus en plus de surfaces ont été confortés, durant la saison agricole suivante (2009-2010), année ayant confirmé cette orientation, par l’octroi de financements conséquents sur budget de wilaya pour l’acquisition et l’attribution gratuite de 17.000 nouveaux plants d’oliviers au profit des agriculteurs dans plusieurs régions de la wilaya. Selon les responsables de la DSA, les efforts de soutien agricole préconisés par l’État ont été fructueux et ont donné lieu ainsi, durant la saison agricole écoulée, à l’extension de la superficie oléicole à 1.116 ha, peuplés de 176.608 oliviers.

Les services agricoles ont ainsi recensé un effectif de 21.047 oliviers productifs et une récolte de 3.857 q, dont 2.413 q d’olives de table et 1.444 q d’olives destinés à l’extraction d’huile ayant permis une production de 12.996 litres. Les opérations d’extension des surfaces oléicoles ont permis d’atteindre, cette année, les 1.578 ha pour 328.608 oliviers, a fait savoir la DSA, ajoutant que l’effectif oléicole productif est lui passé à 33.847 oliviers productifs.

Ces oliviers productifs ont donné lieu à une récolte de 4.814 q d’olives, dont 2.672 q d’olives de table, 2.142 q d’olives destinés à la production d’huile (19.278 litres), avec un rendement de neuf litres/quintal, selon les données de la DSA d’Ouargla. (APS)