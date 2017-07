Agriculture : relance du micro-crédit chez les jeunes

Le secteur de l’Agriculture mise sur la nécessité de concrétiser sur le terrain les différents dispositifs de soutien à l’agriculture mis en place par les pouvoirs publics, pour un accroissement de la production afin de répondre aux exigences du marché local, dans un premier temps, et de se tourner ensuite vers l’exportation.

Ainsi, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche est dans la phase de mise en place d’un système d’accompagnement technique, financier et réglementaire initié par l’État pour permettre justement l’émergence d’une agriculture durable et équilibrée dans les zones qui recèlent un potentiel important. Ce système, qui se charge du financement des petites activités d’un montant allant de 100.000 DA à 700.000 DA (petit outillage, plans, les intrants, les aliments de bétails… ), sera applicable vers la fin de l’année en cours, par le biais de la Caisse nationale de la mutualité agricole, ainsi que les banques appelées à prendre en charge ce volet. Ainsi, les pouvoirs publics ont créé les conditions «les plus favorables» pour l’investissement agricole, à travers la facilitation d’accès au crédit et la mise à contribution des dispositifs du microcrédit et d’insertion des femmes et des jeunes diplômés dans le secteur, a encore rappelé le ministre.

«Outre les grands financements du secteur agricole par le biais des banques, un autre mode de financement intervient, en l’occurrence le microcrédit, pour encourager l’investissement des jeunes et des femmes dans le monde rural, ainsi que dans les zones montagneuses surtout», nous a-t-il expliqué, en marge de sa visite de travail et d’inspection à la wilaya de Tizi Ouzou, en relevant que les petit activités existantes dans ces régions nécessitent une attention un peu plus particulière pour les faire valoir plus. À travers le lancement de ce système, M. Abdelkader Bouazghi lance un appel aux responsables locaux du secteur pour qu’ils favorisent la formation appliquée sur le terrain au profit des agriculteurs, selon les spécificités des régions, pour l’acquisition du savoir-faire permettant d’améliorer qualitativement et quantitativement la production agricole afin de la rendre rentable et compétitive. Toutes les conditions ont été réunies pour promouvoir l’investissement agricole et encourager les agriculteurs productifs et créateurs de richesse, a-t-il insisté, comme pour insinuer que les agriculteurs n’ont aucune excuse à faire valoir en cas de contre-performance. M. Bouazghi traduit, à travers ses déclarations, la nécessité d’encourager l’investissement dans l’agro-industrie, en tant que moyen «efficient» d’éviter les pertes dues à l’entassement de la production agricole, dans ses segments végétal et animal. il affiche la nécessité, pour les instances administratives, de contribuer à la concrétisation de cette option stratégique, à travers l’encouragement des projets sérieux déposés au niveau du comité d’assistance à la localisation et à la promotion de l’investissement et de la régulation du foncier pour l’obtention du foncier industriel.



L’investissement, un impératif



L’investissement dans l’agro-industrie est aujourd’hui un «impératif», au regard de la contribution efficiente de ce type de projets à la levée définitive des contraintes ayant longtemps entravé le développement de l’activité agricole, à travers la perte des récoltes et l’instabilité de leurs prix sur les marchés. «L’efficience de l’investissement agricole reste, cependant, tributaire de l’efficacité des opérateurs économiques», ayant un rapport direct avec l’investissement dans le secteur, notamment les coopératives, les unions et fédérations, ainsi que les chambres agricoles, quelle que soit leur structuration, nationale ou locale. Cette forme d’investissement constitue un espace pour chaque jeune agriculteur pour l’élargissement de ses connaissances, d’une part, mais aussi de promouvoir le monde rural à travers la femme, et l’agriculture montagneuse, d’autre part.

L’initiative vise surtout à sensibiliser et à inciter les jeunes à saisir les opportunités offertes par le secteur agricole, dont particulièrement les jeunes débutants dans la filière, appelés à développer leurs aptitudes et à s’organiser, en intégrant les associations professionnelles du secteur et le système de coopératives actuellement en vigueur.

C’est aussi un moyen de créer plus d’emploi, de la richesse et, par là, le développement, dans une ambiance synchronisée et harmonieuse, comme il nous a été expliqué par le ministre.

Kafia Ait Allouache