Filière lait : Mettre en œuvre l'objectif d'autosuffisance

En dépit des progrès réalisés au cours de ces dernières années, la filière lait demeure confrontée à une série de contraintes qui entravent encore son bon développement. Aussi, ce n'est pas la première fois que la filière lait fait l'objet de concertation au niveau du gouvernement.

Le dernier conseil interministériel consacré à l'examen de la situation qui prévaut au sein de ce segment stratégique ne peut que confirmer, une fois de plus, les contraintes et les dysfonctionnements qui font que les objectifs tracés par les pouvoirs publics en matière d’autosuffisance tardent à se concrétiser. S’il est vrai que la facture des importations de ce produit essentiel a été sensiblement réduite, il n’en demeure pas moins que la demande de consommation augmente constamment au rythme de la croissance démographique et que, par conséquent, l’Etat est appelé à soutenir la production locale pour répondre aux besoins de la population, mais aussi des industries de transformation.

Il faut retenir que les besoins annuels du pays en lait sont de l’ordre de 4,5 à 5 milliards de litres, soit un taux moyen de consommation par personne de 115 litres/an, près de 50% de ces besoins étant importés. L’Algérie, qui produit 3,6 milliards de litres dont 2,7 milliards de litres de lait cru, ne peut continuer sur ce rythme, alors que les possibilités d’améliorer la production nationale existent. Alors, pourquoi un déficit aussi important ? Selon les professionnels, cet écart est imputable, entre autres, à la faiblesse de la production fourragère, aux coûts élevés de l’aliment de bétail, et à la faiblesse du cheptel laitier en nombre et en rendement. Les chiffres avancés en février dernier indiquent que le nombre des vaches laitières au niveau national reste bien au-dessous de la norme qui permet de répondre aux besoins exprimés. Selon M. Mahmoud Benchakor, un professionnel de la filière, il faudrait revoir le mode de fonctionnement de toute la chaîne sur la base d’un véritable plan de développement qui prenne en charge l’ensemble des activités liées à la filière. L’Etat, qui a accordé des avantages au profit des éleveurs et des opérateurs du secteur, à travers l’augmentation de la prime de subvention du lait cru, l’encouragement de l'investissement, en facilitant l'accès au foncier agricole pour la création de fermes d’élevage intégrées, et la production de céréales et de fourrages dans le cadre de contrats-programmes, devra ainsi revoir cette politique conformément aux objectifs retenus, notamment, la réduction des importations de lait en poudre de 50% à l'horizon 2019. Dans cette optique, le gouvernement algérien était intervenu en majorant le prix de référence du litre de lait cru de vache de 4 dinars passant ainsi à 50 DA (contre 46 DA auparavant), soit 36 DA le prix de cession du lait cru aux laiteries et 14 DA de subvention de l'Etat, contre, respectivement, 34 DA et 12 DA auparavant. Il a été également question d’encourager l’option pour le crédit «R'fig» pour investir dans la production de fourrages. Dans le cadre de ce programme, les coopératives d’éleveurs ont été appelées à opter pour l'exploitation des périmètres irrigués, notamment dans les Hauts-Plateaux et le Sud. En fait, l’augmentation de la production laitière reste tributaire de l’optimisation des périmètres destinés aux fourrages, mais aussi des aides de l’Etat aux agriculteurs intéressés par l’investissement dans ce créneau.

Une étude sur les prévisions et les tendances de production de la filière lait réalisée par le Bureau national d'étude sur le développement rural (BNEDER), présentée en février 2016, lors d'une journée d'étude sur la filière, indique que la poudre de lait importée pour les besoins de production du lait et produits dérivés est classée parmi les contraintes «majeures» au développement de la filière en sus d’un déficit important en fourrages. «La poudre de lait concurrence la production de lait cru et tire la production de lait cru vers le bas», relève cette étude. L’analyse souligne que le déficit fourrager fait que le rendement du cheptel laitier ne dépasse pas la moyenne de 10 litres/par jour, alors que la moyenne est de 40 litres dans les pays développés. Par conséquent, il faudrait accroître la superficie réservée à la production fourragère de 240.000 ha irrigués pour atteindre un rendement annuel de 6.000 litres de lait par vache. D’autres déficits relevés par l’étude résident dans la faiblesse de la technicité au sein de la filière, et dans l’organisation des éleveurs.



Investir dans l’amont



Que de constats ont été faits sur la filière depuis plusieurs années. Aujourd’hui, «Le moment est venu de parler de rendement et de productivité», comme l’a si bien résumé un spécialiste du secteur. L'objectif d'autosuffisance retenu par le gouvernement dans le cadre de la politique de renouveau agricole dicte, en effet, l'urgence d'une action concrète, et au préalable, d’une synthèse des facteurs qui entravent le fonctionnement normal de tout un processus.

Il faut rappeler que l’Etat mobilise 46 milliards de dinars annuellement rien que pour stabiliser le prix du sachet de lait, une partie de la subvention étant consacrée au lait en poudre importé. Un soutien conséquent et continu au profit de la filière, dans le but de réduire cette dépendance de l’étranger et encourager la production nationale, mais qui n’a pas atteint l’objectif fixé, à savoir, le développement d’une filière intégrée.

Les dysfonctionnements qui caractérisent cette filière et les différentes crises traversées jusque-là, au niveau de la disponibilité du lait en sachet, du transport, de la distribution, de la collecte de lait cru dont le taux d’intégration demeure très faible, soit 30%, sans oublier les détournements des destinations du lait cru, à savoir les laiteries, ne peuvent qu’interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité de réorganiser la filière. Une entreprise qui doit être basée sur une sensibilisation des acteurs de la filière sur les objectifs du gouvernement, et sur l’impératif de faire prévaloir l’intérêt national dans cette phase qui recommande de faire l’économie du gaspillage et du laisser-aller. Certains spécialistes indiquent que la filière devrait enregistrer un accroissement dans sa production de plus de 1,8 milliard de litres de lait cru d’ici 2019. Cette augmentation devrait permettre d’arriver à « zéro importation» de poudre de lait destiné aux produits dérivés du lait. Aussi, dans le cadre de la dynamisation de cette filière, un programme d’importation de 240.000 vaches laitières a été retenu jusqu’en 2019 pour un objectif de production de 5 milliards de litres.

Le plan d’action 2016-2019 prévoit une enveloppe financière de plus de 200 milliards de DA pour relancer la filière. En plus des subventions, il a été décidé de consacrer près de 25 milliards de DA à l'investissement dans l’amont de la filière, notamment dans l’élevage et la production fourragère. C'est dans cette optique que le secteur a inscrit l'objectif d'atteindre, d'ici à 2019, «zéro importation» de poudre de lait destiné aux produits laitiers dérivés.

L'Algérie, qui importe en moyenne 350.000 tonnes de poudre de lait par an, dont 50% sont importés par l'Onil pour être redistribués aux laiteries sous forme de quotas subventionnés, pour produire du lait pasteurisé en sachet, vise ainsi à développer une stratégie de substitution aux importations dans le domaine du lait et d’encouragement de la production nationale.

D. Akila