Caravane « été d’Algérie » à Ain Defla : Du baume au cœur pour les enfants

La caravane artistique organisée par l’Office national de culture et d’information (ONCIC) dans le cadre de la manifestation «été d’Algérie» est arrivée vendredi après-midi à Aïn Defla en vue d’y animer un certain nombre de spectacles. Venant de la wilaya de Tipasa, où elle a animé 3 spectacles, cette caravane au sein de laquelle figurent des artistes versés dans de nombreux domaines, séjournera à Aïn Defla jusqu’au 23 juillet prochain, se produisant notamment dans les communes de Khémis Miliana et Rouina. L’objectif de cette caravane consiste à mettre un peu de baume au cœur des enfants et des jeunes de l’Algérie profonde qui ne peuvent pas toujours se déplacer vers les villes côtières en vue de profiter des plaisirs de la mer et des spectacles qui y sont donnés, a indiqué le responsable de la caravane, Belkacem Chihaoua. Outre des spectacles pour enfants, des concerts de chants destinés à la frange juvénile seront donnés par le maestro aâmi Naâmane et surtout Fateh Balala dont le tube Ya moulati ya lala, interprétée à la fin des années 1990, n’a pas perdu de sa magie. Les chanteurs issus de l’émission Alhane oua chabab prendront également part aux spectacles donnés à l’instar et Mounir Badouhane, Mohamed Bousmaha et le duo Farid Kalamité et Faycal FMX qui animeront un gala en plein air dans la soirée de vendredi à Aïn Defla. M. Chihaoua a tenu à mettre en évidence les conditions réservées par la direction locale de la culture pour le bon déroulement de cette manifestation, observant que la chaleur de l’accueil réservé à la délégation a relégué au second plan la chaleur suffocante régnant à Aïn Defla. A la maison de la culture Emir Abdelkader de Aïn Defla où le premier spectacle a été donné, les enfants ont particulièrement acclamé le duo Tamtom et Samsoum, qui, en filigrane de leur spectacle qui incitait au rire, n’en prodiguaient pas moins des conseils sur la conduite à tenir par les bambins à la maison et au sein de la société. D’autres représentations seront données par la troupe Al Afrah et Aâmou Simou (danses, jeux) ainsi que par l’association culturelle Thoraya (venue de Tiaret) versée dans le théâtre pour enfants. Les parents qui accompagnaient leurs enfants ont accueilli favorablement cette louable initiative qui, selon eux, permettra aux enfants de rompre avec un quotidien morose. Les activités de cette caravane se poursuivront le 23 juillet à Tissemsilt et le 27 du même mois à Tiaret, selon ses initiateurs. (APS)