La librairie Chaib Dzair rend hommage à Boualem Bessaieh : Un politicien qui appréciait les lettres

Pour commémorer le premier anniversaire de la disparition de Boualem Bessaieh, la librairie Chaib Dzair de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP) a rendu, mercredi dernier, un vibrant hommage à Boualem Bessaieh, lors d’une conférence animée par son ami proche, Brahim Roumani. L’ayant côtoyé pendant de longues années, Brahim Roumani a passé dix ans sans interruption aux côtés de Boualem Bessaieh, en sa qualité d’attaché politique et culturel à l’ambassade d’Algérie à Rabat, lorsque Bessaieh était ambassadeur au Maroc, ainsi que membre proche à la direction du Conseil constitutionnel. L’hommage a permis également de présenter l’ouvrage signé par Brahim Roumani paru tout récemment à ANEP éditions, intitulé Boualem Bessaieh, dix ans avec le diplomate et le politicien intellectuel, un ouvrage qui rend hommage à cet homme d’exception qui a servi toute sa vie l’Algérie. En présence d’un nombreux public venu découvrir les facettes cachées de la personnalité de Boualem Bessaieh, modeste et humble, un homme qui ne s’affichait pas trop et qui gardait une certaine réserve, le conférencier a rappelé qu’il était extrêmement attentif et n’aimait pas trop parler de sa personne. « Peut-être que cela est dû aux nombreuses années passées au MALG en tant qu’officier. Je veux dire qu’il est rare dans notre histoire de trouver un homme d’Etat ayant assuré de grandes responsabilités politiques diplomatique, législatives et exécutive avec un côté artistique et intellectuel d’exception. Il a rassemblé tous ces atouts dans une forte personnalité », a-t-il noté.

Le conférencier a mis l’accent sur la grande sagesse politique de Bessaieh et sa connaissance encyclopédique de l’histoire qui laissait souvent ses invités pantois. « En tant que président du Conseil constitutionnel, il lui arrivait de donner des allocutions, devant un parterre composé de présidents des Conseils constitutionnels de nombreux pays, avec une parfaite maîtrise du droit tout en ouvrant des brèches sur l’aspect historique, culturel et civilisationel », s’est-il souvenu. Un homme d’Etat et non pas homme de pouvoir, selon les dires de l’auteur. Boualem Bessaieh était loin de toute appartenance partisane ou politique, il déclare qu’il avait une haute vision idéologique qui était au service des grands intérêts de la nation, ce qui a fait de lui un homme de concertation, de paix et de réconciliation. Ayant évoqué ses nombreux ouvrages et traduction, Brahim Roumani a précisé qu’il était féru de littérature populaire et des épopées des résistances populaires, mais aussi, de la résistance génétique sur le sol algérien qu’il décrie avec beaucoup de délicatesse dans son ouvrage Algérie, belle et rebelle, de Jugurtha à Novembre. Il a été également scénariste du chef d’œuvre Cheikh Bouamama, réalisé par Benamar Bakhti. Auteur en prose et en vers sur la résistance de Cheikh el Mokrani et de l’Emir Abdelkader, Roumani affirme qu’il était sur le point d’écrire deux scénarios pour terminer la trilogie de ces hommes résistants. Il ajoute qu’il était follement passionné par l’histoire de la révolution des Zaâtcha. Né en 1930 à El Bayadh et mort le 28 juillet 2016, Boualem Bessaieh a occupé de nombreux postes ministérielles durant toute sa carrière, ministre d’État, Conseiller spécial auprès du président de la République, Représentant personnel du chef de l’État. Il compte à son actif de nombreux ouvrages et traduction sur l’histoire et la littérature.

Kader Bentounès