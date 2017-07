Festival arabe de Djemila : Rabah Asma et Cheb Akil Sghir enflamment la scène

De nos envoyées spéciales Sihem Oubraham & Nesrine Terrab

Le public a été enchanté, le temps de la soirée de vendredi dernier, par le show extravagant qu’ont offert les têtes d’affiches lors de la deuxième soirée de la 13e édition du festival arabe Djemila.

En effet, pas moins de quatre artistes ont animé la deuxième soirée de la 13e édition du festival arabe Djemila. Il s’agit de Rabah Asma, Cheb Akil Seghir, Hocine Lasnami et Yacine Tiger. Le bal a été ouvert par Rabah Asma la star de la chanson kabyle. Le moins que l'on puisse dire est que ces artistes de renom ont littéralement mis le feu. C’est vers 23h que Rabah Asma est monté sur scène, sous un tonnerre d'acclamations. Il lança à son public un «Azul Tubirets ! Azul fellawen». Dès les premières notes de l’orchestre qui accompagnait le chanteur kabyle qui reste toujours fidèle au public même dans sa composante cosmopolite et ne rate surtout les rendez-vous artistiques, Asma a fait monter l'adrénaline au nombreux public qui est venu s'éclater en compagnie de celui qui s'épanouit dans un répertoire qui lui sied parfaitement. Guitare en bandoulière, l'artiste, dans le pur style qui a fait son succès, un savant mélange de simplicité et de rythme endiablé, envoûtera littéralement l'assistance.

L'interprète de la célèbre chanson Inès Inès égrainera, un à un, les plus grands tubes de son riche répertoire. L'un des tubes qui a fait décoller Rabah Asma, à la tête du hit-parade dans les années 1990. Aussitôt demandé, aussitôt fait ! Cette chanson a littéralement mis la salle en ébullition.

Dès les premières notes, les quatre coins du site ont vibré. Tour à tour, Ouayvenou, Oursekkar, Anfassen et Rouh a Thamzi furent interprétées pour le plus grand bonheur du public présent. Ce dernier, à chacune des chansons, explosait de joie et exultait de plaisir, pris dans une ivresse indescriptible. Des personnes de tous âges, même des plus avancés, ne purent résister à l'ambiance et n'ont cessé de se déhancher au rythme des mélodies entraînantes. Hocine Lasnami a de son côté enchanté les présents du festival avec ses plus grands titre de la chanson algéroise. Algérienne, Âachiq mamhoune, Leïla ya Leïla. La grande surprise de cette soirée a été pointée par le passage de Cheb Akil Sghir. Ce dernier qui a marqué sa présence sur scène avec sa voix qui ressemble à celle de feu Cheb Akil a interprété les plus grands titres et succès de l’interprète disparu. Cheb Akil Sghir a envoûté le public, l’emportant et faisant littéralement exploser la foule d’enthousiasme et de joie.

Les paroles, connues de l'assistance, étaient entonnées en chœur par un public conquis. L'artiste et ses fans étaient en osmose, en parfaite communion.

La star de cette soirée artistique a gratifié ses admirateurs par une panoplie de chansons sentimentales. Les admirateurs de l'artiste, même les plus fidèles aux textes originaux, ont adoré cette «mise à jour», et ils en redemandaient encore et encore. Ces derniers, au terme de plus de deux heures de show, ont, pour la énième fois, réclamé l'inoubliable et incontournable Mazal Mazal de feu Cheb Akil.

À la fin du show, les spectateurs étaient comme sur un petit nuage et ne voulaient pas en redescendre. La soirée s’est achevée par le court passage du chanteur de style sétifien qui a préféré interpréter des chansons raï en hommage à Cheb Hasni.

Sihem Oubraham

Rabah Asma : « La musique est faite pour rapprocher les peuples »

Quel est votre sentiment en participant à cette nouvelle édition ?

C’est toujours un honneur d’être parmi les siens. Je suis très satisfait de participer à cette nouvelle édition du festival arabe de Djemila.

La musique est faite pour rapprocher les peuples c’est vraiment un honneur de participer à ce grand festival.



Justement comment avez-vous trouvé le public du festival de Djemila ?

Ah, c’est un public exceptionnel ! Un artiste a besoin que le public soit présent. Je suis très content de renouer avec mon public.

Cheb Akil Sghir : « Ça fait plaisir de chanter pour un public pareil »

Parlez-nous de votre participation au festival Djemila ?

C’est ma première participation au festival de Djemila et cela me flatte. Je salue à cette occasion les organisateurs de cet évènement qui est d’envergure internationale. Tout est parfait… un artiste a besoin de travailler avec des professionnels.



Nous avons remarqué, lors de votre passage sur scène, que vous avez une voix qui ressemble à celle de feu Cheb Akil… peut-on dire que vous êtes sur ses traces ?

Il faut savoir que Cheb Akil est mon cousin et sa disparition tragique nous a beaucoup touchés. Akil était mon idole… J’ai toujours été fan de son répertoire. Oui je suis sur ses traces… Je tiens à vous rappeler que le nom Akil est notre nom de famille et j’avoue que le parcours qu’il a fait me soutient dans ma carrière artistique.



Comment avez-vous trouvé le public ?

Je ne m’y attendais pas ! Ça fait plaisir de chanter pour un public pareil. C’est avec émotion que j’interprétais les titres de Cheb Akil que le public clamait.

Propos recueillis par S. O.