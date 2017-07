Dans la lucarne : Les anciens à l’honneur

Quelque chose est en train de changer à la tête du football africain et ce depuis l’élection du malgache Ahmad Ahmad à la présidence de la CAF. Celui-ci n’a pas attendu longtemps pour agir et apporter du nouveau au football du continent. D’abord, il a apporté un net changement par rapport à son prédécesseur qui s’est contenté de signer des conventions avec les grandes firmes internationales qui ont imposé leur diktat sur les droits TV, privant ainsi les téléspectateurs africains de suivre les péripéties de leurs équipes nationales respectives engagées dans les grandes compétitions africaines comme la CAN. A la faveur du symposium de la CAF organisé au palais de Skhirat au Maroc, la famille du football africain s’est déjà prononcée sur ce que tout le monde attend. La CAN passe ainsi de 16 à 24 équipes. Les participants n’ont pas voulu différer son application à une autre date. Bien au contraire, ils vont l’appliquer dès la prochaine CAN prévue au Cameroun. Outre cela, elle se jouera pendant l’été et non pas en hiver comme c’est le cas actuellement. Toutefois, elle continuera à se jouer tous les deux ans et non pas quatre ans comme proposé par certains. Toujours est-il, le changement est là. Le nouveau président et son comité exécutif ne sont nullement des attentistes. Ils ont de la suite dans les idées. Et en soi, c’est une très bonne chose qui ne peut qu’aider le football africain à aller de l’avant et se libérer de certains carcans « réducteurs ». Il est certain que l’Algérie se tient prête au cas où le Cameroun se désiste à la dernière minute. Car avec de nouvelles exigences (06 stades), la donne va certainement changer pour le pays organisateur. Il est certain que les observateurs sont en train de constater que le « vent du changement » est quelque chose de palpable qui s’impose à tous. A côté de cela, le nouveau président et son Bureau Exécutif ne veulent pas jouer en solo sans demander l’avis de quiconque. Bien au contraire, ils veulent qu’il y ait un véritable consensus sur les grandes questions ou mesures qui peuvent être prises par l’instance suprême du football africain. C’est une première dans l’histoire du football du continent. Le nouveau président a pris une louable initiative en invitant les anciens internationaux africains, comme Madjer, Belloumi, Okocha, Njitap et les autres, à prendre part au symposium qui vient de s’achever au Maroc. Une position qui avait été saluée par tous du fait que ces anciens internationaux africains ont pu ainsi apporter leur « pierre à l’édifice ». Une concertation qui ne peut que donner plus de crédit à l’action du nouveau président de la CAF. On ne prend plus les grandes décisions sans concerter personne parmi ceux qui avaient donné toutes leurs lettres de noblesse à la pratique du « jeu à onze » africain. En prônant le consensus, Ahmad Ahmad et son équipe ne peuvent que réussir dans leur quête d’insuffler un sang neuf afin que la CAF arrive à libérer ses grandes potentialités qui sont, on ne peut plus, nombreuses. C’est un peu le retour de la confiance et de l’optimisme !

Hamid Gharbi