Championnats du Monde d’athlétisme handisport de Londres : Médaille d’or pour Ismahane Boudjadar

L’athlète Ismahane Boudjadar (javelot/F33) a remporté la médaille d’or des 8es Championnats du monde d’athlétisme handisport de Londres. La championne paralympique, qui a battu le record du monde dans sa spécialité il y a quatre mois, a réussi à se classer première avec 5,92 m devant la qatariote Sara Hamdi Massoud (5,39 m) et la Grecque Anthi Liagkou (5,22 m). Elle s’est dite «ravie» de gagner le titre mondial et d’ajouter une médaille d’or à son riche palmarès. Ismahane s’apprête déjà à se préparer pour Tokyo 2020. La médaille d’or décrochée avec brio à la 9e et dernière journée des championnats handisport de Londres, est la 6e pour l’Algérie qui compte également 2 médailles en argent et 4 en bronze. Ce soir,, les athlètes algériens Madjid Djamai et Abdelkrim Krai seront sur la ligne du départ de la finale du 1.500m/T37.