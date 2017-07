Protection du foncier agricole : un principe constitutionnel

Le parquet a le devoir de s’autosaisir devant tous les cas d’atteinte aux terres agricoles, a déclaré jeudi le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, dans un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie d’installation du nouveau procureur général près la Cour d’Oran.

Une cérémonie suivie par les magistrats des autres wilayas via une vidéoconférence. «Cela n’est que la consécration d’un principe constitutionnel. Ainsi, des actions judiciaires doivent être déclenchées automatiquement dans tous les cas d’atteinte au domaine agricole quelles que soient leurs origines », a rappelé le ministre, avant de souligner que cela nécessite l’implication de toutes les institutions parties prenantes d’une manière ou d’une autre dans un tel processus. Le ministre, pour lequel le recours à la justice est le dernier maillon dans la chaîne de préservation du foncier agricole, a insisté sur la prévention comme ultime moyen de protection du domaine agricole, étant donné que la dilapidation est un acte irréversible. C’est pourquoi « les magistrats sont appelés à suivre avec rigueur, et par la force de la loi, tous les cas d’atteinte sur les terres agricoles », a-t-il ajouté. Dans la même lignée, le ministre a salué la démarche entreprise par une direction des domaines publics dans l’une des wilayas du pays qui, dit-il, a porté plainte devant le tribunal administratif contre des cas d’atteinte aux terres agricoles et autres. La justice a fini par trancher en faveur de l’annulation d’actes d’attribution illégale de ces terres, a révélé le ministre. Il a ajouté que cette direction « n’a fait que son devoir et a fait valoir les prérogatives que lui confèrent les lois en vigueur. Toujours dans le registre de la lutte contre la corruption et les affaires criminelles d’atteintes aux deniers publics, M. Tayeb Louh a rappelé que dans le cadre des réformes du secteur engagées par le gouvernement en application du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, un décret exécutif, en cours d’élaboration, va permettre le recrutement par voie de détachement d’experts spécialisés qui seront chargés d’assister les magistrats dans le traitement de certaines affaires complexes qui nécessitent une expertise pointue, touchant leur domaine de compétence, notamment dans les finances, les nouvelles technologies et celles liées aux dilapidations de deniers publics. Selon M. Louh, toutes ces réformes servent, au final, un seul objectif, celui de l’autonomie et la compétence de la justice. Le garde de Sceaux a annoncé, par ailleurs, la mise en place d’une Cour d’Appel pour les affaires pénales, à partir de septembre prochain « il est anormal qu’un condamné à mort ne puisse avoir cette possibilité de faire appel pour être jugé une nouvelle fois, contrairement aux condamnés dans les affaires d’une autre nature qui, eux, jouissent de ce droit », a précisé le ministre. Il a expliqué que cette réforme intervient en application de la nouvelle constitution révisée, notamment dans son volet portant réforme des cours pénales mais aussi dans le sillage de la réforme du secteur de la justice d’une manière générale. Dans ce registre, il a rappelé une série de lois introduites dans le cadre de la réforme et la modernisation du secteur de la justice en Algérie, à l’exemple du système de la médiation judiciaire, en mettant en exergue les acquis réalisés dans ce cadre, parmi eux, la réduction de la durée de la détention provisoire, les mécanismes d’humanisation et les instruments d’insertion et de rééducation des détenus. Toujours à ce propos, le premier responsable du secteur de la justice a estimé que l’appareil judiciaire a réalisé un saut qualitatif en matière de ressources humaines, expliquant que le taux de représentativité est passé de 8 magistrats pour 100.000 habitants durant l’année 2000 à 15 magistrats pour la même densité de population en 2017. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux a clôturé sa visite à Oran en se rendant au chantier de réalisation du nouveau siège de la Cour de justice d’Oran où il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux dont la réception est prévue à la fin de l’année en cours.

Amel Saher