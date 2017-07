A l’occasion de la fête nationale de leurs pays : Le président Bouteflika félicite le Roi des Belges et son homologue colombien

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer à la promotion de la coopération bilatérale entre les deux pays. «Au moment où le Royaume de Belgique célèbre sa fête nationale, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu’en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses, accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour Votre Majesté, et de progrès et de prospérité pour le peuple belge ami», a écrit le président Bouteflika dans son message. «Je voudrais également saisir cette heureuse opportunité pour vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer avec Votre Majesté à la consolidation des liens d’amitié entre nos deux peuples et à la promotion de la coopération bilatérale dans tous les domaines, dans l’intérêt mutuel de nos deux pays.



Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue colombien, Juan Manuel Santos Calderon, à l’occasion du 207e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel il lui a exprimé son engagement à œuvrer au développement de la coopération bilatérale entre l’Algérie et la Colombie. «Au moment où le peuple colombien s’apprête à célébrer le 207e anniversaire de son indépendance, il m’est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses et mes sincères vœux de bien-être personnel, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple ami de Colombie», a écrit le président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour vous réitérer mon attachement au renforcement des liens d’amitié qui unissent nos deux pays et mon engagement à œuvrer, avec vous, au développement de notre coopération au bénéfice de nos deux peuples», a-t-il souligné.