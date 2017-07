Journée nationale de la police, M. Bedoui : « référence continentale de professionnalisme »

La Direction générale de la Sûreté nationale a abrité, jeudi, à l'Ecole supérieure de la police Ali-Tounsi, à Alger, une cérémonie à l'occasion du 55e anniversaire de la fête nationale de la police, présidée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Noureddine Bedoui a mis en exergue la place pionnière de la police algérienne sur les plans continental et arabe, affirmant que celle-ci n'a eu de cesse d'être saluée par les pays frères et amis. «À maintes reprises, ce corps a démontré des capacités avérées dans le traitement de crimes complexes ayant des ramifications internationales, en peu de temps, grâce au haut niveau de performance de ses personnels, à leur maîtrise totale des méthodes de travail et de l'exploitation des moyens technologiques modernes, devenant ainsi une référence souvent sollicitée par ses pairs », a-t-il indiqué. Le ministre de l’Intérieur a évoqué, dans ce sens, les nombreuses réalisations à l'actif de la police algérienne, affirmant que celle-ci accorde un intérêt particulier à l'action de proximité, en associant à ses campagnes de sensibilisation aux dangers de la criminalité sous toutes ses formes le citoyen, qu'elle considère comme un élément essentiel de l'équation sécuritaire. M. Bedoui s'est félicité également du professionnalisme du commandement de la police, qui a fait siennes les méthodes de bonne gouvernance et met en œuvre des plans sécuritaires étudiés au service de la patrie et des citoyens dans le respect des droits de l'homme, rappelant, à cet égard, la création de mécanismes de prise en charge des droits de l'homme, à l'instar du Bureau central des droits de l'homme créé récemment au niveau de l'Inspection générale de la Sûreté nationale.

Selon lui, la police a réussi en un temps record, grâce à cette méthode étudiée, à se hisser avec un haut degré de compétitivité au rang de ses homologues dans le monde. « La police algérienne est consultée actuellement dans le cadre de la coopération internationale, et prise pour exemple pour son expérience dans le traitement des problématiques sécuritaires complexes », a-t-il dit.

Après avoir salué l'élection du commandement de la police algérienne à la tête du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) au terme de l'Assemblée générale tenue à Alger en mai dernier, M. Bedoui a qualifié ce nouveau mécanisme de valeur ajoutée pour l'ensemble du continent africain, qui s'est vu doté d'un dispositif à même de renforcer la coopération entre les pays africains dans le domaine de la sécurité, la lutte contre le crime transfrontalier, à travers l'échange d'informations.

La création de ce mécanisme, dont l'Algérie est choisie pour accueillir le siège, a ajouté M. Bedoui, s'inscrit dans le cadre des visions éclairées du président de la République qui prennent en considération l'appartenance arabe et africaine de l'Algérie, appelant par la même occasion les fonctionnaires de la Sûreté nationale à la poursuite des efforts pour être à la hauteur des défis, notamment en termes de préservation de l'ordre public et de la paix sociale dans le respect des lois de la République et des droits de l'Homme. Pour M. Bedoui, la sérénité dont jouissent les Algériens à travers l'ensemble du territoire est le résultat des valeurs de fraternité semées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a toujours appelé à faire prévaloir la raison et à suivre le droit chemin.

Il y a lieu de signaler que la cérémonie, à laquelle ont pris part des ministres, des membres du Parlement, des membres du corps diplomatique accrédité à Alger et des représentants d'institutions nationales et de la société civile, a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs devant la stèle érigée à la mémoire des martyrs du devoir national à l'Ecole supérieure de la police et la remise de grades à des officiers et agents promus.

Sarah A. Benali Cherif

----------------////////////////

Vibrant hommage au policier Rachid Bouhafs



La cérémonie a été surtout marquée par l’hommage touchant qu’avaient rendu les troupes de la brigade de recherche et d’intervention BRI à leur collègue Rachid Bouhafs décédé, la veille de cette fête, dans un accident de la circulation dans l'exercice de sa fonction. Alors que le général-major Abdelghani Hamel, Directeur général de la Sûreté nationale procédait, mercredi matin, à l’inauguration de plusieurs structures policières, un dramatique accident de la route a coûté la vie à Rachid Bouhafs, faisant, aussi, trois autres blessés.

S. A. B. C.