Conférence nationale sur « les défis de la sécurité et l’approche des droits de l’homme »

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, a exhorté, jeudi à Alger, les partenaires internationaux à tenir compte du fardeau qui pèse de plus en plus lourd sur l'Algérie, du fait de l'immigration illégale, estimant que les droits de l'homme «est un problème global qui nécessite une coordination complète».

Intervenant lors de la conférence sur «Les défis de la sécurité et l'approche en matière des droits de l'homme: la réconciliation nationale en Algérie comme exemple», organisée par le Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH) à l'hôtel El Djazaïr, M. Bedoui a indiqué que l'Algérie «en dépit des dangers sécuritaires qui la guettent» veille à «une approche humanitaire» dans le traitement de la question de l'immigration illégale. «Nous supportons un fardeau de plus en plus lourd et nous agissons positivement, en dépit de tous les défis, même si nous pensons que nos partenaires internationaux doivent en tenir compte», a affirmé le ministre. Les droits de l'homme, ne sont pas «une question d'arbitrage ou de recensement de cas différents les uns des autres, mais plutôt une problématique globale nécessitant une coordination complète» entre toutes les parties concernées, en ce sens que la sécurité territoriale est «un facteur déterminant dans la concrétisation de la sécurité internationale», a estimé M. Bedoui, ajoutant que «l'aspect humanitaire dans le traitement de la situation des victimes des tragédies générées par les conflits est tout aussi important». Il a rappelé, dans ce sens, que l'Algérie suivait la même approche en ce qui concerne toutes les questions liées aux droits de l'homme, «une approche basée sur le principe du traitement des causes et non les symptômes», affirmant que sa position vis-à-vis de la question de l'immigration illégale en était «la meilleure preuve» en dépit du fait qu'elle soit devenue un pays d'accueil après avoir été un pays de transit. Soulignant que «le défi sécuritaire était le baromètre pour mesurer le respect des droits de l'homme par les nations» et qu'il s'agit là d'une équation «qui ne peut être appréhendée à travers des cas différents et des constats ne s'appuyant sur aucune réalité concrète», M. Bedoui a affirmé que le gouvernement algérien a adopté les normes les plus exigentes en vigueur dans ce domaine. «Nous n'hésitons nullement à coopérer avec nos partenaires internationaux dans ce domaine et nous appréhendons la question en étant confiants et libérés de tout complexe», a-t-il ajouté. Evoquant la longue expérience de l'Algérie dans ce domaine, M. Bedoui a rappelé que face à ce genre de défis, l'Algérie à de tout temps fait preuve de pondération. «Nous sommes confrontés à cette question depuis le début des années 90 et nos services font bien la différence entre les droits de l'homme et le maintien de la sécurité pour protéger les citoyens et leurs biens», a dit M. Bedoui, réitérant que «l'Algérie est un Etat de droit qui a beaucoup appris de son expérience qui remonte à l'ère coloniale». S'agissant de la réconciliation nationale, axe principal de cette conférence, M. Bedoui a estimé qu'elle constitue l'un des fruits de cette longue expérience qui nous a appris, a-t-il ajouté que cette réconciliation «ne peut émaner que du peuple et de son génie collectif». Le ministre de l'Intérieur a tenu à préciser, dans ce sillage, que la réconciliation nationale plébiscitée par le peuple «n'est pas synonyme de peur ou de renoncement, mais plutôt une démarche global visant à réconcilier tous les enfants de la nation sans exception», ajoutant que «ce n'était pas toujours facile et que les plaies n'auraient pu être soignées sans l'adhésion du peuple autour des institutions de la République». «La question des droits de l'homme, préoccupation majeure à l'étranger, est pour l'Algérie un stade dépassé car son aspiration était de loin plus noble, surmonter la division et rétablir la cohésion nationale", a conclu M. Bedoui

La réconciliation nationale, un exemple

« La politique de réconciliation nationale suivie par l'Algérie n'était pas une conciliation avec le terrorisme, mais visait à mettre fin à l'effusion de sang, à assainir les sources du terrorisme et à diffuser les valeurs de tolérance pour préserver l'unité nationale», a affirmé le conseiller près de la présidence de la République, Rezzag Bara, lors de son intervention, jeudi, à la conférence nationale sur « Les défis de la sécurité et l'approche en matière des droits de l'homme: la réconciliation nationale en Algérie comme exemple », organisée par le Conseil national des droits de l'Homme en partenariat avec l'Organisation internationale pour la réforme pénale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et l'ambassade d'Angleterre à Alger, dont l’ objectif est d' « encourager l'instauration d'un dialogue entre les chargés de l'application de la loi et les institutions nationales et organisations de la société civile, afin de bénéficier des meilleures pratiques internationales concernant la réalisation de la sécurité et la garantie des droits de l'Homme en tant que deux responsabilités qui incombent à l'Etat ». Il a également précisé que la réconciliation nationale en Algérie, initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été « un choix qui a contribué de façon déterminante à l'arrêt de l'effusion du sang, à l'élimination de la menace terroriste qui pesait alors sur le pays, au rétablissement de la paix et la sécurité et à la forte relance de la dynamique de développement socioéconomique ».

Dans ce sillage et pour donner plus de précision sur l’objectif principal de la réconciliation nationale, entamée par l’Algérie en 1999, M. Bara a insisté sur le fait que la stratégie de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme « est de l'aveu de tous, un modèle sur le double plan régional et international, dans ses aspects politique, sécuritaire, économique, social, culturel et médiatique », ajoutant que « la réconciliation nationale n'était pas, comme le prétendent certains, de se réconcilier avec le terrorisme, se taire ou de fermer les yeux sur ses crimes, ou encourager l'impunité, mais plutôt consacrer les valeurs de tolérance et à éradiquer les facteurs favorisant ce fléau, comme la marginalisation et l'exclusion, en œuvrant à corriger les orientations religieuses étrangères à l'Islam qui prône la tolérance et la modération. La lutte contre le terrorisme, le crime organisé et toutes formes de criminalité est une problématique multidimensionnelle, car elle ne se limite pas seulement à l'aspect sécuritaire, même s'il est le plus important, mais s'étend aux différents mécanismes consacrés par l'Etat de droit dans le cadre d'une Constitution qui garantit le droit à la citoyenneté et protège les droits fondamentaux ». Consciente de la menace des conditions sécuritaires prévalant dans son voisinage sur la sécurité et la stabilité au plan national, l'Algérie « n'a de cesse œuvré à aider ces derniers pour le rétablissement de leur sécurité et intégrité territoriale ». Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Alger, Andrew Noble, a mis l'accent sur l'importance de faire vulgariser davantage la réconciliation nationale adoptée par l'Algérie. « Je ne connais pas un pays qui a tant souffert des affres du terrorisme comme l'Algérie. C'est pour cela qu'il faut œuvrer à faire connaître davantage l'expérience de la réconciliation nationale adoptée par l'Algérie », a-t-il soutenu.

De son côté, la directrice régionale de l'Organisation internationale pour la réforme pénale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Taghreed Jabr, a souligné l'intérêt de son organisation pour l'expérience « mature » de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme qu'elle a dû « combattre seule ». « Il est important que les pays bénéficient de cette expérience en ce contexte marqué par des défis sécuritaires, dans le cadre de la coordination régionale qui revêt une importance majeure dans la lutte contre ce fléau », a-t-elle souligné.

Kafia Ait Allouache