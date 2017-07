M. Hahn : « Le terrain d’entente est balisé »

L’Algérie et l’UE devraient signer officiellement un accord confirmant l’adhésion de l’Algérie au partenariat pour la recherche et l’innovation dans la région de la Méditerranée (PRIMA), avant fin 2017. C’est ce qu’a annoncé, jeudi dernier, le commissaire européen en charge de la Politique européenne de voisinage (PEV) et des Négociations d’élargissement, Johannes Hahn. S’exprimant, lors d’une conférence de presse organisée à l’hôtel Sofitel (Alger), il a tenu à souligner que ce projet constitue une étape majeure dans la coopération algéro-européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Il précise, à cet effet, que PRIMA est un programme visant à relever les principaux défis des ressources en eau et des systèmes alimentaires. Son financement atteindra 500 millions d’euros sur 10 ans, dont 220 millions seront fournis par l’UE, tandis que le reste proviendra des États participants, dont l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Égypte, la Jordanie et le Liban. L’Algérie s’est engagée à y contribuer à travers un riche programme pour un montant de 20 millions d’euros. Évoquant le programme de la diversification de l’économie nationale, il a rassuré que l’UE continuera à soutenir l’Algérie dans ses efforts pour diversifier son économie et améliorer le climat des affaires. «Les priorités du partenariat, a-t-il dit, entre l’Algérie et l’UE, adoptées cette année, ont mis l’accent sur les questions économiques.» Le même responsable a insisté sur la nécessité aujourd’hui de traduire toutes ces priorités en actions et réformes concrètes.



Des projets de plus de 200 millions d’euros



Pour soutenir la diversification de l’économie nationale, il a indiqué que l’Algérie et l’Union européenne ont identifié conjointement une vingtaine de projets d’une valeur de plus de 200 millions d’euros, dont certains ont déjà été réalisés et d’autres en cours de réalisation. Il a estimé que l’UE constitue un partenaire clé pour la diversification de l’économie algérienne, avec des projets en faveur de la croissance économique, avant de préciser ensuite que «18 projets à l’appui de la croissance économique, d’une valeur de plus de 200 millions d’euros et couvrant différents secteurs (agriculture, pêche, agro-alimentaire, énergies renouvelables... ) étaient déjà identifiés par les deux parties, dont certains ont été réalisés et ont atteint, selon lui, leurs objectifs». M. Hahn a également avancé que l’UE apporte son soutien et son expertise aux PME-PMI algériennes, pour les développer et les aider à exporter leurs produits vers l’UE et d’autres régions. Sur ce point, il a fait savoir qu’il avait proposé, aux responsables algériens qu’il a rencontrés, lors de cette visite, de lancer un dialogue économique de haut niveau; pour examiner ces questions et définir les moyens à même de faciliter les échanges et les exportations algériennes vers l’Europe, en aidant les PME-PMI à se conformer aux normes exigées.

L’UE apportera aussi son soutien à l’Algérie; pour améliorer son climat des affaires et promouvoir les investissements étrangers, a-t-il poursuivi. Selon lui, il s’agit non seulement de diversifier l’économie nationale et d’exporter; mais aussi d’attirer les sociétés étrangères à investir en Algérie en améliorant davantage les conditions d’investissements. Par ailleurs, M. Hahn a évoqué le lancement, lors de sa visite, d’un nouveau projet de jumelage au Cyberparc de Sidi Abdallah, financé par l’UE, portant sur le partage d’expertise dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, par le renforcement de la synergie entre la recherche scientifique et l’industrie. Le conférencier n’a pas manqué par ailleurs de souligner sa reconnaissance quant aux efforts déployés par les pouvoirs publics, en offrant un régime favorable pour les startup. Tout en relevant la disposition et la contribution totale de l’UE à l’accompagnement des PME/PMI dans leurs projets de développement. «Dans les pays développés, 80% des emplois sont créés par ces petites entreprises», a-t-il ajouté.



La règle 51/49 ne constitue pas un frein aux investisseurs



En réponse à une question relative à la règle 51/49 si elle constituait un frein et un blocage pour les investisseurs européens, il a indiqué que «ce serait une incompréhension si vous considérez que tous les projets sont dépendants de cette regèle». «Nous avons aujourd’hui beaucoup d’entreprises européennes en Algérie avec la règle 51/49, et cela n’a posé aucun problème», a-t-il affirmé, avant d’ajouter qu’«il était préférable et important s’il y avait plus de flexibilité, ce sera certainement un plus pour le climat d’investissement. De notre côté, il y a certainement des variables, mais ce sont des choses que nous avons évoquées dans le dialogue». S’agissant du dialogue entre les deux partenaires, il fait savoir que les discussions se poursuivent toujours entre l’UE et l’Algérie.

«Je pense, a-t-il dit, que nous avons adopté une révision de voisinage en 2015, et l’un des éléments clés de notre partenariat est d’adapter une approche pays par pays pour un partenariat réel. Et avec chaque pays, nous tentons de définir la gamme des sujets qui forment la base de coopération et également la profondeur avec laquelle chaque pays forme son partenariat.» Et de poursuivre : «Il est aussi important de comprendre que nous ne sommes pas à un sens unique, les deux partenaires doivent avoir un rapport dans ce dialogue.» Tout en rassurant qu’il y a toujours un terrain d’entente dans notre coopération. Une convention d’échange de certification électronique permettant de lire les informations contenues dans les passeports biométriques a été signée, jeudi à Alger, entre le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et l’Union européenne. Cette convention permettra de reconnaître et d’authentifier les passeports algériens et européens, afin de faciliter la circulation des personnes, notamment les Algériens, dans les aéroports européens, a expliqué le directeur général de modernisation au ministère de Intérieur, Abderzak Henni. La cérémonie de signature de la convention a été présidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, et le commissaire à la Politique européenne de voisinage et des Négociations d’élargissement, Johannes Hahn, qui est en visite de travail en Algérie.

Makhlouf Ait Ziane