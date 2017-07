Algérie - Union Européenne : Le partenariat règle d’association

Vers la mise en place d’un mécanisme de lutte antiterroriste.

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi le commissaire à la Politique européenne de voisinage et des Négociations d’élargissement, Johannes Hahn, en visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. L’entretien «a permis d’examiner l’état d’évolution des relations algéro-européennes marquées par l’achèvement du programme de coopération 2014-2017 et par la définition du cadre de coopération devant couvrir la période 2018-2020, à la lumière des priorités de partenariat arrêtées, d’un commun accord, lors de la tenue, en mars dernier, de la réunion de haut niveau du Conseil d’association Algérie-UE», précise le communiqué. L’échange de vues a ainsi été l’occasion pour les deux parties, de «faire état de leurs visions et attentes respectives, essentiellement sur les modalités de travail et d’échange sur les questions relatives au développement socio-économique et au partenariat dans les domaines de l’énergie et de l’environnement, ainsi que sur les thèmes liés au dialogue stratégique, à la sécurité et aux mouvements de populations», note la même source.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.(APS)

M. Bedoui aborde avec M. Hahn les questions sécuritaires et la circulation des personnes…



Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, s’est entretenu, jeudi à Alger, avec le le commissaire à la Politique européenne de voisinage et des Négociations d’élargissement, Johannes Hahn, en visite de travail en Algérie. Au cours de cet entretien, M. Bedoui a relevé «l’excellence» des relations de coopération entre l’Algérie et l’Union européenne, soulignant que cette coopération couvre divers domaines, notamment la sécurité, l’échange d’informations, la formation et la circulation des personnes. Mettant l’accent sur l’aspect sécuritaire qui concerne aussi bien l’Algérie que l’UE, le ministre a estimé que cela «exige la conjugaison des efforts» des deux parties. En ce sens, M. Bedoui a relevé «l’instabilité qui caractérise les pays du voisinage», ce qui influe, a-t-il estimé, sur la sécurité de l’Algérie et de l’UE, d’où «la nécessité d’une coopération plus étroite avec l’UE». Au sujet de l’émigration clandestine, la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité, M. Bedoui a relevé «le rôle important de l’UE pour lutter contre ce phénomène», rappelant que l’Algérie avait «fait face seule au terrorisme durant les années 1990 et en est sortie vainqueur», avant d’enchaîner sur la réconciliation nationale qui demeure «un grand acquis pour l’Algérie, pays qui a pu recouvrer sa paix et sa stabilité», a-t-il souligné. «À présent, l’Algérie dispose d’une nouvelle Constitution qui la met au diapason des pays développés», a-t-il soutenu. Au sujet du déplacement des personnes, l’Algérie a œuvré dans le sens de «développer les zones frontalières avec ses pays voisins, tout en investissant dans le développement humain dans ces pays», a-t-il ajouté.



… et M. Raouya évoque avec le commissaire européen la coopération financière



Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu, jeudi à Alger, Johannes Hahn, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale et les possibilités de son renforcement, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, M. Raouya a fait part des éléments saillants du plan d’action du gouvernement, notamment en matière de réformes et de modernisation économique, précise la même source. Le ministre a également explicité à M. Hahn, les mesures adoptées pour assurer la pérennité des équilibres macroéconomiques du pays. Pour sa part, le Commissaire européen a salué les actions de réforme engagées, ainsi que celles envisagées, tout en réaffirmant la disponibilité de la partie européenne à apporter son appui à cette nouvelle démarche et à assurer son soutien pour l’accompagnement à la diversification de l’économie algérienne. Les deux parties ont aussi abordé les perspectives de la coopération financière et les moyens de sa consolidation.