M. Cherfa - ambassadeur d’Allemagne : Réalisation et gestion des nouvelles villes

La réalisation et la gestion des nouvelles villes était au centre d’un entretien, jeudi dernier à Alger, du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, avec l’ambassadeur de l’Allemagne, Michael Zenner, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale entre Algérie et Allemagne dans le domaine de l’habitat et l’aménagement territorial notamment en ce qui concerne la réalisation la conformité des nouvelles villes, ajoute la même source. A cette occasion, M. Cherfa a souligné la qualité des relations liant les deux pays, appelant à la nécessité d’œuvrer ensemble à promouvoir l’échange des expériences et à développer les infrastructures au niveau des grandes villes et des pôles urbains. Le ministre a mis l’accent, en outre, sur l’importance du raffermissement des relations bilatérales à travers l’échange d’experts en matière d’habitat et d’urbanisme ainsi que dans la gestion des villes et des domaines, comme la préservation et la maintenance du parc logements et la gestion des villes intelligentes, ajoute le communiqué. (APS)