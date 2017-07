Algérie - Mauritanie : Mise en œuvre de la technologie 4G

Le président de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT), Mohamed Ahmed Nacer, a reçu une délégation de l’Autorité mauritanienne de régulation, avec laquelle il a évoqué le renforcement de la coopération entre les deux institutions dans le domaine des télécommunications, indique un communiqué de l’ARPT.

L’entretien a, notamment, porté sur le processus et les conditions d’attribution des licences 4G en Algérie et la délégation mauritanienne a pu s’enquérir du travail accompli par l’ARPT tout au long du processus de lancement et de mise en œuvre de la technologie 4G, précise-t-on de même source.

Cette rencontre a été l’occasion pour «un échange de vues sur des questions qui intéressent les responsables de l’Autorité mauritanienne, notamment le cadre réglementaire régissant l’octroi des licences 4G ainsi que les aspects techniques et économiques relatifs à l’exploitation des réseaux 4G.