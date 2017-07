Données des contrats des souscripteurs résiliés : Les délais de conservation fixés par l’ARPT

L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) a rendu publique une décision portant sur les délais de conservation des contrats et des documents ayant servi à l’identification des clients, dont les contrats de souscription ont été résiliés.

Ainsi, les documents sur support papier ayant servi à l’identification des clients ainsi que les contrats «doivent être conservés durant une période de deux ans à compter de la date de résiliation des contrats de souscription à un service de télécommunications», précise l’organisme dans un communiqué. Passé ledit délai, les dossiers en format papier «peuvent faire l’objet d’une destruction, à condition qu’il soit procédé au préalable à leur transcription en format électronique», souligne-t-elle, ajoutant que le format électronique «doit être conservé pendant une durée de quinze ans». Dans le même cadre, le contrat établi d’emblée sur support électronique, et les documents ayant servi à l’identification des clients «devront être conservés pendant une période de quinze ans à compter de la date de résiliation des contrats de souscription à un service de télécommunications».

La présente décision, applicable à compter de la date de sa signature, à savoir le 31 mai 2017, a pour objectif de préserver les données des clients et de promouvoir l’écriture électronique chez les entreprises et les organismes.