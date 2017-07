Entretien téléphonique Messahel-Le Drian : Consultations permanentes

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a eu jeudi dernier un entretien téléphonique avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cet entretien s’inscrit dans le cadre des «consultations permanentes entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun», précise le communiqué.

A ce titre, les deux ministres «ont eu un échange approfondi sur la situation en Libye à la lumière des développements intervenus sur le terrain et des initiatives lancées pour accompagner les autorités de ce pays dans leurs efforts de sortie de crise». M. Messahel a rappelé, à cette occasion, la position de l’Algérie «en faveur d’une solution politique inclusive dans le cadre de l’Accord du 17 décembre 2015 et sa détermination à persévérer dans l’œuvre de rapprochement entre les différents protagonistes libyens en vue de permettre à la Libye de retrouver la sécurité et la stabilité et au peuple libyen de construire ses institutions démocratiques pérennes», ajoute la même source. (APS)