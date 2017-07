MDN : Deux bombes et des outils de détonation détruits

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 20 juillet 2017 à Tipasa/1re RM et Sidi Bel Abbès/2e RM, deux bombes de confection artisanale ainsi que des outils de détonation», note un communiqué du MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, «ont saisi cinq véhicules tout-terrain, 4,49 tonnes de denrées alimentaires, 400 litres d’huile de table, 600 litres de carburant et 21.310 comprimés psychotropes, tandis qu’à Ouargla/4e RM, un détachement de l’ANP a arrêté deux contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, et 1.032 unités de différentes boissons». Par ailleurs, des éléments des Gardes-frontières «ont mis en échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM, des tentatives de contrebande d’une quantité de carburant s’élevant à 9 148 litres». Enfin, 12 immigrants de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Béchar.



Un terroriste abattu à Sidi Bel-Abbès



Suite à une embuscade tendue dans la zone de Sidi Yahia, au sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès /2e RM/, un détachement de l’Armée nationale populaire a éliminé, hier 19 juillet 2017, le dangereux terroriste dénommé T. Abdelkrim, alias Abdenacer, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994. Cette opération a permis de récupérer un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, trois chargeurs garnis, une paire de jumelles et 4 téléphones portables.