Nouvelles des Bibans : Un parc de logements en constante évolution

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj compte un parc de logements de plus de 172 .000 unités, pour une population qui approche les 700.000 habitants, soit un logement pour moins de 5 personnes.

Ce qui est un bon indicateur du bon développement atteint par la wilaya dans ce domaine. Cet indicateur s'est amélioré, particulièrement durant les 20 dernières années, avec l'évolution certaine que le parc immobilier au cours de cette période. En effet, pas moins de 87.811 logements ont été inscrits, depuis 1999, dans les différents types d'habitation.

La majorité, ce sont des logements sociaux locatifs qui ont dépassé les 31.600 unités. Ils démontrent la sollicitude accordée par l'État pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens aux bas revenus. Ils sont suivis de l'habitat rural, avec 33.168 logements. Ce type qui a permis de changer le visage des villages de la wilaya connaît lui aussi un engouement certain. Le LSP, qui s'est développé d'une manière extraordinaire durant ces mêmes années, a été malheureusement abandonné. Mais, avec 10.492 unités, il reste l'une des formules importantes dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. La location vente ou logements AADL, du nom de son promoteur qui l'a remplacé en matière d'attraction populaire, vient après, avec 4.700 unités. La promotion libre qui s'adresse à une catégorie précise de citoyens est 7e, avec 3.553 logements. Les nouveaux, à savoir le LPA et le LPP, ferment le tableau, avec respectivement 2.700 et 1.500 logements. Ces deux formules sont les moins prisées par les citoyens. La dernière n'a même pas reçu de postulants. Quant à la réalisation de ces programmes, l'avancement diffère d'une formule à une autre. C'est ainsi que sur les 31.600 logements sociaux locatifs, 23.340 ont été achevés, et 8.260 sont en cours de réalisation. Autant dire que tout le programme a été lancé. En 2016, seulement 10.441 logements l'ont été. Toutes ces réalisations n'ont pas empêché une grande pression des citoyens qui voudraient bénéficier de ce genre de logements. Le problème qui se pose, surtout au niveau de l'aménagement des cités et leur branchement aux différents réseaux, n'a pas facilité la distribution des logements achevés. L'année écoulée, plus de 1.800 unités ont été quand même attribuées dans les différentes communes de la wilaya. Mais les 3.000 logements qui sont en cours de finition au chef-lieu n'ont toujours pas été distribués, à la grande déception des demandeurs nombreux de la commune qui n'ont pas manqué de manifester leur impatience, rappelant au passage les mauvaises conditions sociales qu'ils traversent. Mais les autorités locales, qui indiquent que les aménagements ne sont pas tous terminés, évoquent aussi la nécessité de peaufiner les listes des bénéficiaires pour éviter les erreurs qui pourraient discréditer l'opération. La même impatience a été exprimée par les souscripteurs des logements AADL. Malgré le paiement de la première tranche, ils ne voient toujours pas le bout du tunnel ou plutôt des logements depuis la livraison des 300 logements dans le cadre de l’AADL-1.

AADL la nouvelle formule phare

Les responsables du secteur, qui tiennent à rassurer les souscripteurs sur l'importance du programme qui devrait permettre d'absorber toute la demande, annoncent qu'une partie de ce dernier, à savoir 2.600 logements, est en cours de réalisation, même si le taux d'avancement est encore faible. Ces logements destinés à une catégorie de citoyens aux revenus moyens sont construits dans les deux principales agglomérations de la wilaya, à savoir Bordj Bou-Arréridj et Ras El-Oued, à raison de 1.800, pour la première, et 800, pour la seconde. Interrogé sur leur état de réalisation, le directeur du logement au niveau de la wilaya, M. Hadj Messaoud Fekhar, qui annonce que les gros œuvres sont presque terminés pour les 1.100, note que 600 logements sont à 42% et que 500 autres sont à 30%. Les 700 restants sont au stade des fondations, 28%. Les 800 logements de Ras El-Oued, qui se trouvent sur le même site situé à la sortie de la ville, ont mieux avancé, selon le même responsable qui juge que le taux de réalisation a dépassé les 50%. Autant dire que leur livraison n'est pas pour longtemps. Le LSP, qui n'a pas bénéficié, notons-le, de nouvelles inscriptions, a été pratiquement livré. Ne subsistent que 403 logements. Il s'agit de programmes en souffrance. Ce qui a obligé les responsables du secteur à tenir des réunions marathoniennes avec les promoteurs et les souscripteurs, pour permettre à ces derniers d'occuper leur habitation. Avec l'inscription de 300 logements dans un premier temps et surtout de 1.500 autres après, la wilaya devra répondre à la demande pour cette formule qui avoisine les 4.000 souscripteurs. Le chiffre global, qui est de 4.700 unités, permettra même d'attirer de nouveaux clients. Notons que les premiers sont au stade de l'installation des chantiers, selon notre interlocuteur qui rappelle que le choix de terrain pour leur implantation a été effectué. Les seconds qui n'ont été notifiés à la wilaya qu'à la fin de l'année écoulée devraient être construits à proximité du boulevard Arribi-Lakhdar. Ces deux programmes, qui ont pour objectif d'atténuer la crise du logement dans la wilaya, font de cette dernière un véritable chantier. Tant mieux pour les entreprises, les fabricants de matériaux de construction et pour les employés du secteur ! Ne dit-on pas que tout va quand le bâtiment va ? Avec l'évolution du parc du logement, ce n'est pas seulement l'indicateur du confort des ménages qui se développe. Celui de leurs revenus s'améliore également.

Ras El-Oued

Renforcement de l'alimentation en AEP

La wilaya a bénéficié de deux projets importants en matière d'alimentation en eau potable. Ces deux projets, qui ont nécessité un financement conséquent, devront permettre de régler deux graves problèmes auxquels la wilaya fait face dans ce domaine. Le premier est lié à l'approvisionnement de la commune de Ras El-Oued de cette matière précieuse. La commune, qui est la seconde de la wilaya en termes de nombre de la population après Bordj Bou-Arréridj, connaît un déficit pour alimenter sa population en eau potable. Le projet qui a pour objectif de renforcer ses capacités dans ce domaine consiste dans le branchement de ses réservoirs à partir de la station de traitement du barrage d'Aïn Zada. Selon les services concernés, les travaux de réalisation de l'opération sont à 20%. Sa livraison est prévue dans deux ans. La nouvelle zone industrielle de Mechta Fatima, située à la sortie sud de Bordj Bou-Arréridj, a eu droit également à un approvisionnement à partir du même barrage. L'opération qui est au stade des procédures administratives permettra de répondre aux besoins volumineux des investisseurs qui se sont installés dans la zone. En plus des besoins courants, l'eau est utilisée pour le traitement de plusieurs produits. Ce qui explique cette décision qui facilitera le processus de fabrication de plusieurs usines.



Algérie Télécom

11 micro-entreprises agréées

Avec l'initiative d'Algérie Télécom de travailler avec les micro-entreprises de l'ANSEJ et la CNAC, les jeunes qui sont passés par le dispositif d'aide à l'emploi ont trouvé une possibilité importante pour rentabiliser leur projet. Ils peuvent même recruter d'autres jeunes, grâce au plan de charges proposé par l'entreprise publique. Cette dernière gagne des sous-traitants de qualité qui lui permettront de faire face à la pression de ses clients répartis à travers toutes les communes du pays. Dans la wilaya, 11 micro-entreprises viennent d'être agréées par l'unité locale d'Algérie Télécom. Elles s'ajoutent aux 5 autres déjà acceptées par le passé. Les jeunes qui ont bénéficié d'une formation diligentée par l'entreprise publique devront commencer leur travail dans un mois. L'entreprise publique, qui rappelle que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un secteur d'avenir, assure les bénéficiaires des projets de son accompagnement pour qu'ils soient à la hauteur de ses attentes.



Accidents de la circulation

Baisse sensible

Le phénomène des accidents de la circulation a connu une baisse dans la wilaya, selon les services de gendarmerie qui évoquent une meilleure occupation du terrain par leurs éléments qui ont multiplié les actions de sensibilisation des citoyens; en plus des mesures de répression contre les manquements au code la route. La wilaya a enregistré, d'après les mêmes services, 68 accidents de la circulation qui ont fait 16 morts et 98 blessés, durant les premiers mois de l'année en cours. Durant la même période de 2016, le nombre d'accidents a été de 101 ayant fait 22 morts et 192 blessés. Elle semble embrasser une courbe descendante, comme le prouve également l'évolution négative de ce phénomène durant les dix dernières années, pour le grand bien de ses habitants et de l'économie nationale. En matière de criminalité aussi, elle a enregistré une baisse, poursuivent les services de gendarmerie. Au cours des premiers mois toujours, le nombre d'affaires traitées dans ce domaine a été de 308. La baisse a été de 30%t par rapport à la même période de 2015. Ces affaires ont été liées, pour 48%, aux agressions contre les personnes, et 44% contre les biens. L'année 2016 a été touchée par la même remarque, avec moins de crimes qu'en 2015, notent les mêmes services.