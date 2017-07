Le chiffre du jour : Le PIB nord-coréen progresse de 3,9%

L'économie nord-coréenne a enregistré en 2016 sa croissance la plus forte en 17 ans, du fait notamment d'une hausse de ses exportations, et ce en dépit des sanctions internationales, affirme hier la banque centrale sud-coréenne.

La Banque de Corée (BOK) estime que le PIB nord-coréen a progressé de 3,9% l'année dernière, soit le taux de croissance le plus élevé depuis 1999.