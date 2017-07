Le PDG du groupe GICA lance le projet « charte-client » à Aïn El-Kebira : Marché en reconfiguration

«Nous étions sur un marché de demande, mais bientôt nous serons sur un marché d’offre, et, dans ce contexte, il ne suffit pas seulement de faire mieux que les autres, il faut le faire avant les autres ! Dans cet ordre d’idées, et en ma qualité de PDG du groupe GICA, je dirai que tout ce qui a été réalisé, c’est grâce à mes 13.000 travailleurs qui ont adhéré à notre vision, sachant que nous ne sommes pas là seulement pour produire un produit, mais pour répondre à une demande d’un client qui devient de plus en exigeant, en plus d’un marché qui est en train de se reconfigurer. Il y a de la concurrence, alors que dans le passé, on était seul, donc on pouvait se permettre de ne pas discuter avec les gens, mais, aujourd’hui, nous voulons anticiper avant que le marché ne soit reconfiguré et aller dans le sens de la fidélisation de notre clientèle, garder notre part de marché et gagner d’autres parts.» C’est ce que nous a indiqué, jeudi au niveau de la cimenterie d’Aïn El-Kebira, M. Guessoum Rabah, PDG du groupe GICA, qui annonçait alors de la mise en œuvre du nouveau projet «Charte-Client», initié en partenariat avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD) et par lequel cet important groupe s’engage à gagner la confiance totale de ses clients. Organisées sous le haut patronage du ministre de l’Industrie et des Mines, secteur représenté par le directeur général du secteur public marchand, Kheiredine Medjoubi, ces journées portes ouvertes, qui ont regroupé de nombreux acteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique, ainsi que des organisations patronales, portent sur la société des ciments d’Aïn El-Kebira, qui est une filiale du groupe GICA et dont le PDG, Khaber Laïd, et tous ses cadres étaient également présents à cette rencontre, espace d’échange avec tous les professionnels du secteur de la construction. Une rencontre d’autant plus importante qu’elle intervient après celle de Chlef et permet donc au groupe GICA3 de s’investir pleinement dans une dynamique qui tend à consolider sa position sur le marché national en se rapprochant davantage de ses clients, et dans cette œuvre de proximité constante, rester à leur écoute pour mieux les satisfaire et, partant, se positionner fortement dans ce monde que la concurrence à tendance à conquérir. C’est à ce titre que les investissements consentis par le groupe, leader national du ciment, lui ont permis de réaliser, en 2016, plus de 12.600 millions de tonnes, pulvérisant ainsi la production de 2015 qui n’excédait pas les 12.143 millions de tonnes, soit une hausse de 4%, alors que dans cette même dynamique, la société des ciments d’Aïn El-Kebira (SCAEK), qui se veut être un maillon fort de ce groupe, dépassait sa capacité nominale, pour atteindre 1,370 millions de tonnes, et devrait passer à 3 millions de tonnes avec sa nouvelle ligne qui a été mise durant le premier trimestre 2017. Des réalisations et des ambitions qui permettent au directeur général du secteur public marchand au niveau du ministère de l’Industrie et des Mines, Kheiredine Medjoubi, de dire, en revenant sur cette «Charte-Client», que «cette initiative s’intègre de plain-pied dans l’axe participatif avec les opérateurs qui travaillent avec la cimenterie, ainsi que les transporteurs, sachant que la logistique est très importante pour l’économie nationale. C’est là une initiative qui va permettre, dans la transparence qui se doit, de répondre favorablement aux doléances des opérateurs et régler les problèmes en temps utile. Le plan du gouvernement s’appuie sur un axe principal qui est celui de consacrer la communication, et cela va permettre d’améliorer la relation entre le client et l’opérateur économique qui est la cimenterie d’Aïn El-Kebira, la finalité étant d’améliorer la compétitivité, la rentabilité économique et de consolider la richesse nationale. Nous sommes donc en train de récolter, ce qu’a semé le Président de la République au titre des plans de développement du secteur économique en général et pour le secteur public en particulier». Des portes ouvertes qui ont été marquées par plusieurs interventions, de la directrice du marketing et de la communication qui prononçait, à cette occasion, le mot du PDG du groupe GICA qui qualifiait la cimenterie d’Aïn El-Kebira, d’ unité-pilote dans la mise en œuvre de la «Charte-Client», d’Azzedine Asfirane qui présentait ce groupe qui détient 12 cimenteries, 3 extensions à Zehana, Aïn El-Kebira et Sigus, avec une production projetée de 20 millions de tonnes à l’horizon 2019-2020. Abedou Abderarahmane, expert au CREAD, inerviendra à son tour, pour faire une présentation de la «Charte-Client», du groupe GICA, qui se propose d’honorer les 5 engagements liés à l’acceuil et à l’assistance, la modernisation des services commerciaux, l’écoute client, l’évaluation périodique de l’efficacité des services clientèle, et une démarche écocitoyenne, pour un développement durable.

F. Zoghbi