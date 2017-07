Sanctions contre les groupes terroristes : Le conseil de sécurité adopte une résolution

Le Conseil de sécurité a adopté jeudi à l'unanimité une résolution dans laquelle il détaille les types de sanctions s'appliquant aux organisations terroristes dont le groupe autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) et Al-Qaïda et aux personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés. Dans sa résolution 2368 (2017), de 105 paragraphes opérationnels et trois annexes, publiée sur le site de l'Onu, le Conseil de sécurité décide qu'en vertu de ses précédentes résolutions pertinentes, les Etats doivent prendre des mesures de gel des avoirs, d'interdiction de voyager et d'embargo sur les armes.

Le Conseil décide en outre des critères d'inscription sur la liste des personnes et entités associées à ces organisations terroristes. Le Conseil de sécurité rappelle l'importance d'une mise en œuvre effective des différentes mesures décrites. Il se dit en outre de plus en plus préoccupé par le fait que les résolutions antérieures ne soient pas appliquées, notamment par le nombre insuffisant de rapports présentés au Comité contre le terrorisme (CTC). La résolution adoptée jeudi traite largement le financement du terrorisme, et sur ce point le Conseil de sécurité engage vivement tous les Etats membres à appliquer les quarante recommandations révisées du Groupe d'action financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et sur le financement du terrorisme et de la prolifération. En outre, le Conseil de sécurité de l'ONU a placé jeudi deux groupes armés syriens, deux sociétés de transfert d'argent et quatre personnes sur la liste noire des sanctions pour liens présumés avec les groupes terroristes Daech et Al-Qaïda.

Ces personnes et entités figuraient dans l'annexe d'une résolution rédigée par les Etats-Unis sur la lutte contre le terrorisme qui a été adoptée à l'unanimité par le conseil. Les deux groupes qui combattent en Syrie sont les ditsJaysh Khalid Ibn al Waleed et Jund Al Aqsa, liés à Daech, après avoir été précédemment liés à l'ex-Front al-Nosra aujourd'hui Fateh al-Cham, proche d'Al-Qaïda, ont été placés sur la liste des sanctions. Le premier est actif dans le sud de la Syrie alors que les éléments du second groupe terroriste ont été chassés de la province d'Idlib au début de l'année et opèrent maintenant dans le bastion de l'EI à Raqa. Les deux groupes sont considérés comme des acteurs mineurs dans le conflit syrien, devenu de plus en plus complexe et impliquant une myriade de groupes terroristes. La société Hanifa Money Exchange Office, située à Albu Kamal, en Syrie, a également été placée sous sanctions, tout comme la société de transfert d'argent Selselat al-Thahab basée en Syrie, accusées d'avoir transféré de l'argent au nom de l'EI.Deux individus qui ont opéré en Indonésie —Oman Rocham et Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo, qui est maintenant basé en Syrie— se trouvent sur la liste pour leur participation à des attentats terroristes.

Deux hommes qui ont été actifs dans la région du Caucase et en Syrie —Malik Ruslanovich Barkhanoev et Murad Iraklievich Margoshvili— ont également été ajoutés à cette liste de sanctions. Cette liste de l'ONU comprend 252 individus et 76 entités, mis à l'index pour leurs liens supposés avec l'EI et Al-Qaïda et qui font l'objet d'un gel des avoirs et d'une interdiction de voyager.