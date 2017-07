Libye : La nouvelle feuille de route fait renaître l’espoir

Les membres de la commission constitutive de l'Instance de Tripoli se sont félicités de la feuille de route proposée par le président du Conseil présidentiel du Gouvernement libyen d'union nationale, Fayez Al Sarraj, estimant qu'elle «a fait renaître l'espoir chez les Libyens en un avenir plus sûr et plus stable», rapportent jeudi des sources médiatiques.

Lors d'une rencontre mercredi avec M. Al Sarraj, les membres de la commission ont salué la feuille de route, présentée lors de son discours, affirmant qu'elle «a fait renaître l'espoir chez les Libyens en un avenir proche plus stable et plus sûr». Ils ont dans ce cadre exprimé leur soutien à l'action du président du Conseil présidentiel libyen «visant à faire sortir le pays de la crise». De son côte, M. Al Sarraj a réitéré son attachement à une sortie de crise, soutenant que «la Libye ne peut rester otage du chantage et des confrontations alors que le peuple souffre».

«Il est temps pour tout un chacun d'être à la hauteur de la responsabilité nationale et d'oeuvrer à l'unification des rangs de tous les Libyens sans exception pour le salut du pays», a-t-il ajouté. La rencontre fait suite à l'appel de

M. Al Sarraj à un dialogue sociétal sur la feuille de route annoncée samedi dernier dans son discours au peuple libyen. Lors de sa rencontre, mardi, avec une délégation de la «rencontre du dialogue civil», composée de représentants de plusieurs formations partisanes, syndicales et estudiantines libyennes, M. al-Sarraj a précisé que «l'impasse quasi totale de l'horizon politique» que connait le pays l'avait amené à agir et à proposer une feuille de route visant à aboutir»rapidement à une étape «plus stable», précisant qu'elle «reposait sur la volonté des citoyens à travers les urnes afin de parvenir à une constitution consensuelle sur laquelle s'appuieraient les générations futures».