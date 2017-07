Vieille ville d’EL-Qods : Les hommes de moins de 50 ans interdits d’accès

Les autorités d'occupation israéliennes ont annoncé qu'elles interdisaient aux hommes de moins de 50 ans d'accéder à la vieille ville d'EL Qods pour la grande prière musulmane, dans un contexte de vives tensions autour de l'esplanade des mosquées. L'entrée dans la vieille ville et à l'esplanade des Mosquées sera réservée aux hommes de 50 ans et plus. Les femmes de tout âge seront admises, a indiqué la police israélienne dans un communiqué. Les Palestiniens dénoncent depuis dimanche les détecteurs de métaux qui ont été installés aux entrées de l'esplanade. En signe de protestation, ils ont décidé de ne plus aller prier sur l'esplanade des mosquées et des centaines de Palestiniens effectuent depuis dimanche leurs prières dans la vieille ville. Des affrontements avec la police de l'occupant israélien ont eu lieu quasi quotidiennement. Les nouvelles mesures répressives ont ravivé les craintes des Palestiniens de voir l'occupant israélien prendre le contrôle exclusif de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, où se trouvent le dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa. L'occupant israélien contrôle les accès au site mais sa gestion revient à la Jordanie. L'esplanade des mosquées est située à El Qods-est, partie palestinienne de la ville dont l'annexion par Israël n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.



Le président Abbas met en garde Israël



Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a mis en garde jeudi Israël contre la récente mise en place de contrôles de sécurité renforcés autour de l'esplanade des Mosquées dans la ville sainte d'El-Qods occupée. Selon le président Abbas, ces mesures «constituent une violation de la légitimité internationale», a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne WAFA. M. Abbas a également appelé la communauté arabo-islamique à «soutenir El-Qods et la détermination des Palestiniens» à faire de cette ville la capitale de leur Etat. Par ailleurs, M. Abbas a eu des contacts avec de grandes puissances internationales pour discuter de la situation tendue dans la ville d'El-Qods occupée, selon WAFA.