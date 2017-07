Détenus sahraouis de Gdeim Izik : Vives condamnations des peines prononcées par les autorités d’occupation marocaines

Les peines iniques prononcées par les autorités d'occupation marocaines à l'encontre des 23 détenus politiques sahraouis du groupe de Gdeim Izik, victime de l'arbitraire et d'une politique génocidaire au Sahara occidental, continuent à susciter de vives condamnations.

Après sept années de détention et sept mois de procès défaillant (31 audiences), les autorités d'occupation marocaines ont prononcé des peines allant de deux ans de prison ferme à la perpétuité à l'encontre des détenus politiques sahraouis au mépris du droit international et du droit des détenus à la défense, de surcroit victimes de torture. Pour le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, les peines prononcées à l'encontre des prisonniers de Gdeim Izik n'entameront pas la volonté des Sahraouis de poursuivre leur lutte légitime pour la liberté et l'autodétermination.

Dans une allocution devant les autorités régionales et locales de la wilaya de Dakhla lors d'une tournée effectuée avec des membres du secrétariat national du Front Polisario et du gouvernement, le président sahraoui a souligné que «les peines prononcées par le tribunal de l'occupation à l'encontre des prisonniers politiques de Gdeim Izik n'entameront pas la volonté des sahraouis de poursuivre leur lutte légitime pour la liberté et l’autodétermination. Le Président Ghali a salué «la résistance des Sahraouis dans les territoires sahraouis occupés, dans le sud du Maroc et dans les sites universitaires». Il a également rendu hommage aux prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles marocaines qui font face à l'occupation marocaine avec bravoure. Le Gouvernement sahraoui et le Front Polisario ont condamné fermement mercredi les «peines iniques» prononcées par les forces d'occupation marocaines à l'encontre des détenus politiques de Gdeim Izik, soulignant que «tous les procès impliquant des citoyens sahraouis organisés par l'Etat marocain participent de la machine répressive marocaine».

Le Gouvernement sahraoui et le Front Polisario ont condamné fermement ce nouveau crime perpétré par les forces d'occupation contre des civils sahraouis sans défense dans le but de faire taire la voix du peuple sahraoui qui réclame ses droits légitimes garantis par la Charte et les résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Ils ont estimé que les peines prononcées sur la base d'éléments de preuves extorquées sous la torture et en dépit de rapports accablants élaborés par des observateurs internationaux et des appels incessants d'organisations internationales concernées par les droits de l'homme montrent que les autorités d'occupation marocaines se livrent à une politique répressive et punitive contre les militants et défenseurs des droits de l'hommes. Les peines marocaines iniques ont été largement dénoncées et condamnées par les familles des détenus politiques sahraouis du groupe de Gdeim Izik, la Coordination générale des associations d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui, l'Observatoire sahraoui pour l'enfant et la femme, l'Union des avocats sahraouis. Toutes ces parties se sont élevées mercredi contre ces peines, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités à l'égard de la décolonisation au Sahara occidentale. Le comité national sahraoui chargé du suivi du procès des détenus du groupe Gdeim Izik, qui a condamné avec force les peines prononcées, a imputé à l'occupation marocaine la responsabilité des injustices commises à l'encontre des détenus politiques sahraouis du groupe Gdeim Izik, dont les mauvais traitements et la torture qui leur ont été infligés et leur emprisonnement durant plus de sept ans. Dans un communiqué repris par la presse, le comité a indiqué que «l'occupation marocaine assume toute la responsabilité quant à l'emprisonnement, pendant plus de sept ans, des détenus du groupe de Gdeim Izik et les tortures qui leur ont été infligées», précisant que le Comité de l'ONU contre la torture avait condamné, le 14 décembre 2016, le Maroc à ce sujet.



Rejet européen des peines injustes prononcées



Plusieurs membres du parlement européen ont exprimé le rejet catégorique des peines injustes prononcées par le tribunal de l'occupation marocaine à l'encontre des détenus du groupe de Gdeim Izik, allant de 20 ans de prison ferme à la perpétuité.Les eurodéputés ayant suivi cette affaire de près, depuis l'organisation du procès par le tribunal militaire marocain jusqu'à la prononciation des peines mercredi à l'aube, passant par les nombreux reports du procès durant plus de six ans, ont affirmé que ce procès «est purement politique» et que «les détenus sont des prisonniers d'opinion». A cet effet, l'eurodéputée Paloma Lopez, de la Gauche Unie (UI), a condamné «les peines injustes prononcées à l'encontre des détenus du groupe de Gdeim Izik», exprimant «sa solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et indépendance». L'eurodéputée espagnole Marina Albiol a exprimé, pour sa part, «son rejet des peines illégales prononcées par les autorités marocaines à l'encontre des militants sahraouis du groupe de Gdeim Izik». Représentant du parti espagnol Podemos au parlement européen, l'eurodéputé Miguel Urban a dit que «le Maroc répond aux revendications démocratiques par davantage de répression», en allusion aux peines sévères prononcées par le tribunal marocain mercredi matin contre les militants sahraouis, tandis que l'eurodéputée Angela Piana a qualifié le procès de «sommaire». L'eurodéputée Lidia Sirna a affirmé que «les peines prononcées par le tribunal civil marocain est une copie conforme à celles prononcées par le tribunal militaire», appelant «à la libération des prisonniers politiques sahraouis». Par ailleurs, Staphani Bakari, membre du sénat italien a condamné «les peines injustes prononcées à l'encontre des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeim Izik», les qualifiant de «violations des droits de l'homme».

Il a exprimé à cet effet son inquiétude face à ce «simulacre de procès», relevant «une violation des droits de l'homme et des conventions internationales» et appelant à «exercer plus de pressions sur le Maroc et à encourager les observateurs internationaux à effectuer des visites au Sahara Occidental occupé». Dans une déclaration à la presse locale, le parlementaire, également président du groupe d'amitié parlementaire italo-sahraoui, a estimé que «le verdict prononcé à l'encontre des 24 militants sahraouis «est nul et non avenu» et d'"une injustice inégalée».

Amnesty international dénonce l’absence d’enquête sérieuse

L’organisation des droits de l’Homme, Amnesty International, a dénoncé la condamnation du groupe de prisonniers politiques sahraouis, Gadeim Izik, dans un procès marqué par l’absence d’une «enquête séreuse sur la torture infligée au groupe par les forces marocaines pour leur soutirer des aveux». Dans un nouveau communiqué, l’ONG a souligné que «le tribunal marocain a condamné les 23 militants sahraouis sans avoir enquêté sur un élément de base dans le procès qui est la torture qu’avait subit les condamnés lors des interrogatoires». Des peines allant de deux ans de prison à la perpétuité ont été prononcées mercredi à l'encontre des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeim Izik, par la «Chambre criminelle» de l'occupant marocain, à l'issue d'un procès entaché d'irrégularités qui a duré 7 mois. «Au cours du procès, la plupart des accusés ont déclaré à la Cour qu'ils avaient fait des aveux sous la torture, pour s’impliquer eux-mêmes ou pour impliquer d’autres personnes dans le procès», a rappelé Amnesty.

L’organisation affirme que «si le tribunal était bien intentionné et sérieux de mener un procès équitable, il aurait mené des enquêtes appropriées sur les allégations de torture, et n’aurait pas exclu des éléments de preuve au cours des audiences», a déclaré le directeur de recherche en Afrique du Nord à Amnesty International, Heba Morayef. «L'échec des autorités judiciaires, depuis plus de six ans, à enquêter adéquatement sur les allégations de torture est une tache noir dans le verdict» du procès contre le groupe de Gdeim Izik, a-t-elle affirmé. Amnesty souligne que les tribunaux marocains ont condamné à plusieurs reprises les défendeurs des droits humains sur la base de leurs déclarations à la police lors d'un interrogatoire sans enquêter sur des allégations de torture ou d'autres mauvais traitements utilisés "pour les forcer à se confesser contre eux-mêmes".

Contribution allemande d’un million d’euros au profit des réfugiés sahraouis

Le programme mondial alimentaire (PAM) a salué, jeudi, dans un communiqué parvenu à l'APS, une contribution d'un million d'euro (1,1 million de Dollar américain) du gouvernement allemand qui permettra au PAM de continuer à fournir une aide alimentaire indispensable aux réfugiés sahraouis. «Il ne faut surtout pas oublier les besoins de base des réfugiés sahraouis», a déclaré Michael Zenner, ambassadeur d'Allemagne en Algérie, cité dans un communiqué du PAM. «C'est pourquoi le gouvernement allemand attache une grande importance à l'aide qu'il apporte à hauteur d'un million d'euro au projet du PAM qui sert à garantir la sécurité alimentaire des réfugiés», a-t-il précisé.

Depuis plus de 40 ans, les réfugiés sahraouis vivent dans des conditions extrêmement difficiles, hébergés dans cinq camps de réfugiés près de Tindouf. Les familles des réfugiés comptent sur le PAM comme principale source de nourriture, a-t-on également indiqué. Selon la même source, le PAM distribue 125.000 rations alimentaires mensuelles qui comprennent plusieurs denrées, dont du riz, de l'orge, de la farine de blé, des légumineuses, de l'huile végétale, du sucre et un mélange de soja et de maïs, pour un apport supplémentaire en vitamines et en minéraux essentiel à la nutrition des réfugiés. Ces rations sont essentielles pour couvrir les besoins alimentaires de base, des femmes, hommes, filles et garçons réfugiés sahraouis. «L'Allemagne est un partenaire important du PAM et un des principaux bailleurs de fonds en appui à nos interventions dans le monde», a déclaré, pour sa part, Romain Sirois, représentant du PAM en Algérie. «Le PAM est très reconnaissant envers cette (nouvelle) contribution de l'Allemagne pour soutenir les refugiés sahraouis, tel que l'an derniers, ce qui a aidé le PAM à, maintenir l'assistance alimentaire dans les camps», a ajouté M. Sirois.

Le PAM, soutient les réfugiés sahraouis en Algérie depuis 1986. Toute assistance du PAM en Algérie est effectuée et suivie en partenariat avec des organisations nationales et internationales qui veillent à ce que l'assistance parvienne à sa destination. Le PAM est la plus grande agence humanitaire pour la lutte contre la faim dans le monde. Il fournit une aide alimentaire dans les situations d'urgence et travail avec des communautés pour améliorer la nutrition et renforce la résilience. Chaque année, le PAM aide quelques 80 millions de personnes dans environs 80 pays.