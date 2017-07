FIOFA 2017 : Deux films et une coproduction algéro-tunisienne en compétition

Le Commissaire du Festival international d’Oran du film arabe, Brahim Seddiki, a annoncé, mercredi dernier, à Oran, que deux films algériens en plus d’une coproduction algéro-tunisienne figurent parmi les onze longs métrages sélectionnés pour la compétition officielle de cette 10e édition. Au cours d’une conférence de presse, Brahim Seddiki a indiqué que la participation algérienne se fera avec En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui, de El Ichk (Amour) de Si Fodil Amara et de Saint Augustin une coproduction algéro-tunisienne réalisée par l’Egyptien Samir Seif. En plus de l’Algérie, des films d’Egypte, d’Irak, de Syrie, du Maroc, de Tunisie, de Jordanie et du Liban sont également en compétition officielle. Dans la section court-métrage, l’Algérie participera avec Ouadek (je te promets) de Mohamed Yargui. Cette œuvre sera en course avec neuf autres courts-métrages représentant la Mauritanie, l’Arabie saoudite, le Maroc, la Palestine, le Liban, le Bahrein, l’Egypte, le Soudan et la Jordanie. Enfin dans la section documentaire, Merzak Allouache participera avec son œuvre Enquête au Paradis aux côtés de deux autres algériens, Hamid Benamara avec Hizam (ceinture) et Salim Aggar avec Youcef Chahine et l’Algérie. Enfin, neuf autres documentaires de Palestine, du Maroc, de Tunisie, du Liban seront en compétition. (APS)