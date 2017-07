Concours de calligraphie à Tlemcen : El Aidi Tayeb lauréat de la 1re édition

L’artiste El Aidi Tayeb, de la wilaya de Laghouat, a remporté mercredi soir le prix de la 1re édition du concours national de calligraphie pour son œuvre intitulée Maquam Chahid. M. El Aidi a été désigné lauréat de cette manifestation culturelle organisée dans le cadre de la célébration de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse par le jury présidé par le calligraphe professionnel Abderrezak Bernou de la wilaya de Médéa. Le vainqueur est déjà lauréat de trois prix internationaux, dont le premier prix de calligraphie de Dubaï (2013). Son parcours artistique est riche en distinctions puisque 14 consécrations lui ont été destinées. Abdelghani Doukh de Médéa et Imane Metri de Tlemcen sont classés deuxième et troisième.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu à la maison de la culture Abdelkader-Alloula en présence de responsables de plusieurs organismes culturels et d’artistes de la région. Les 12 œuvres réalisés par les participants représentant 11 wilayas, garniront les salles du musée public national de la Calligraphie de Tlemcen, organisateur de ce concours, rappelle-t-on. Selon le chargé de gestion de ce musée, Ahmed Lasnouni, cette manifestation vise l’enrichissement du patrimoine calligraphique du musée, outre la formation de jeunes talents en cet art. (APS)