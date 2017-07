Oussama Houhou, chef de département des recherches au musée national du Moudjahid : « Nous espérons atteindre 1 million de visiteurs par an »

Quel est le rôle du musée national du Moudjahid pour préserver la mémoire collective du peuple algérien dans sa lutte contre l'ordre colonial ?

Le rôle du musée national de Moudjahid est de rassembler tout ce qui a un rapport avec la résistance populaire, le mouvement nationaliste et la guerre de Libération nationale, entre objets, photos et documents. Il y a une salle d'exposition où on peut découvrir chronologiquement l’évolution de la résistance algérienne et le déclenchement de la Révolution. Nous organisons aussi des témoignages de moudjahidine afin d'immortaliser les grandes épopées de ces hommes et femmes, nous concevrons ces enregistrements pour les historiens.



Avez-vous commencé à exploiter ces témoignages ?

Il y a quelques documents que nous avons mis en exploitation au niveau de la bibliothèque. Nous sommes sur le point de réviser les documents au niveau du musée pour étudier la faisabilité de les mettre en exploitation ou non, car nous ne pouvons pas mettre un document qui compte des propos diffamatoires et qui porte atteinte à d'autres personnes.



Est-ce que le musée du musée édite des ouvrages ?

Nous avons eu par le passé la revue mensuelle Edhakira (la mémoire) qui temporairement ne paraît plus. Nous avons aussi la série Amdjad El Djazair (les gloires de l'Algérie), dédiée aux établissements d’éducation et aux enfants des écoles, elle compte 93 titres ainsi que des numéros achevés en attente de publication, elle est distribuée pour toutes les écoles du pays. Nous distribuons également des documents lors de différentes conférences que nous organisons relatives au sujet de l’événement.



Comment qualifiez-vous le public du musée, de quelle frange est-il constitué ?

Le public du musée est varié. Il y a des visiteurs désireux de mieux connaître l'histoire de la Révolution algérienne et du mouvement nationaliste.

De nombreux étudiants viennent pour approfondir l'aspect pratique de leurs études. Il y a aussi des curieux qui souhaitent découvrir se que cache l’intérieur du monument des Martyrs ainsi que des pères qui inculquent à leurs enfants la culture du musée. Nous recevons aussi des visites d’écoliers des quatre coins du pays, des associations ainsi que des délégations officielles étrangères, il s'agit après tout d'un pan de l'histoire de l'Algérie.



Avez-vous les chiffres du nombre de visiteurs par année ?

Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirai que ça avoisine les 500.000 visiteurs par an et nous espérons atteindre le million de visiteurs.

Notre objectif est de fidéliser le public au musée et surtout de créer un public spécifique du musée. La culture du musée reste insatisfaisante en Algérie. L'information est le maillon susceptible de faire connaître les musées et leurs richesses.



Vous êtes le petit-fils du grand écrivain d'Ahmed Rédha Houhou, comment vous vous êtes retrouvé dans l’étude de l'histoire ?

C'est le destin et aussi la coïncidence qui m'ont entraîné vers l'histoire. C'est d'abord une fierté d’être de la progéniture de l’écrivain et moudjahid Ahmed Rédha Houhou.

C'est aussi une responsabilité de faire passer le message du musée aux différentes franges de la société, car c'était le message des moudjahidine et préserver leur mémoire pour les générations futures.

Les moudjahidine d'autrefois avaient comme objectif de recouvrer la souveraineté nationale et ils ont réussi avec brio, puisque nous célébrons aujourd'hui la fête de l'indépendance et de la jeunesse, la jeunesse doit avoir un objectif et croire en sa réussite.

Entretien réalisé par Kader Bentounès