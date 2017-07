Annexes des maisons de la culture de Constantine : Des mesures seront prises pour la gestion

Des mesures seront «prochainement» prises pour la gestion des annexes des maisons de la culture réalisées dans le cadre de l’événement, «Constantine, capitale de la culture arabe» a indiqué jeudi après-midi, à Constantine, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi.

S’exprimant en marge de la cérémonie du 55e anniversaire de la fête de la police, tenue à la maison de la culture Malek-Haddad, le ministre a précisé que ces mesures ont pour objectif de rentabiliser ces structures et de permettre à un plus grand nombre de jeunes d’y trouver des espaces de créativité. M. Mihoubi s’était rendu auparavant au domicile du défunt comédien Rachid Zeghimi, où il a présenté ses condoléances, au nom du Premier ministre, à la famille du défunt, les assurant de sa profonde compassion et de la disposition de son département à leur apporter aide et assistance. Louant les qualités artistiques du défunt, M. Mihoubi a également rappelé l’intérêt que porte le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la catégorie des artistes, créateurs et intellectuels et ses orientations s’agissant de la prise en charge des préoccupations de cette catégorie. Des retraités du corps de la police ont été honorés pour les efforts qu'ils ont consentis tout au long de leur parcours professionnel au cours de cette cérémonie, de même que des enfants de policiers, lauréats dans différents examens ainsi que des représentants de la presse. (APS)