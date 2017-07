Le coin du copiste : Notre patrimoine perd ses plus illustres artistes

Nos artistes et chanteurs, qui ont joui d’une notoriété grandissante de leur vivant tout en gardant une modestie dans leurs rapports aux autres et une vie de famille caractérisée par la simplicité, disparaissent les uns après les autres. Ayant marqué l’art musical durant toute une époque, animant parfois quelques concerts dans l’intimité et faisant rarement l’objet de portraits dans les télévisions, à l’exception de quelques hommages officiels, ils s’en sont allés, laissant un grand vide derrière eux, une absence qui se fera sentir dans les prochaines années, puisqu’ils n’auront pas eu — chacun dans son genre particulier et sa région d’appartenance— l’opportunité de former une relève digne de leur gloire étoilée au firmament de la chanson algérienne. Hier à peine, car cela semble si court, El Hadj Tahar Fergani tirait sa révérence après avoir été le maître incontesté du malouf constantinois et offert à tous ses admirateurs ses titres phares puisés dans le riche patrimoine lointain de sa ville natale et préparé son fils à la succession. Puis parvint, dans la capitale, la triste nouvelle de la mort du monument de la chanson chaâbi en la personne d’Amar Ezzahi, qui était, malgré sa discrétion, un interprète brillant de ce genre dans l’Algérois, adulé par ses nombreux fans qui connaissaient par cœur ses q’cids chantés par une voix majestueuse et pleine de noblesse de notre cheikh, qui était pourtant resté loin des projecteurs et des lumières et apportait dans un cercle clos d’amis ou de voisins quelques récitals égayant les fêtes de mariage ou autre. Il y a trois jours, c’était au tour de Blaoui El Houari, l’icône du chant oranais, de s’en aller après une carrière longue et de fidèles apparitions devant le public de l’Ouest algérien qui appréciait à sa juste valeur ses titres sortis, alors qu’il était encore un jeune homme. Lui et son frère savaient animer les soirées chaudes en créant des titres nouveaux, tout en reprenant des standards de la chanson Rai demeurée dans l’anonymat le plus opaque, mais qui avait réussi à surgir du passé abyssal de cette ville pour enfin séduire de nouvelles stars comme Cheb Khaled ou Mami qui l’ont hissée vers les sommets de la notoriété, provoquant chez le public de tout le pays et même au-delà des frontières une déferlante impressionnante de fans. Tous ces artistes avaient un immense talent qu’ils ont mis au service d’abord de l’art puis de l’Algérie tout entière. Ils sont pour certains après une longue vie, non sans avoir succombé à la maladie, mais une vie tout de même bien remplie d’obligations tout en enrichissant le répertoire artistique algérien de belles mémorables mélodies qui gagneraient à être rééditées sous la forme de nouveaux CD où seraient compilées toutes leurs œuvres, comme cela se fait dans d’autres pays avec une célérité inimaginable pour remettre au goût du jour d’anciens tubes. Tous ces chanteurs qui ont tant donné de leur énergie et surtout de leur voix méritent, à titre posthume, d’être immortalisés, et c’est bien sûr l’affaire des producteurs.

L. Graba