Obsèques du comédien Rachid Zighmi : Beaucoup d’émotion

La foule était nombreuse, en ce chaud après-midi de juillet, au cimetière central de Constantine. La ville vient de perdre l’un de ses illustres enfants, le comédien et chanteur Rachid Zighmi, décédé mercredi après-midi à l’âge de 72 ans. Déjà au niveau de la cité Ameziane, la demeure familiale peinait à contenir les flots humains qui, tôt ce jeudi matin, l’avaient littéralement prise d’assaut. Au premier rang, la famille du Théâtre régional de Constantine, avec en tête l’ami de toujours, Noureddine Bechkri, ainsi que Antar Hellal, Bachir Benmohamed, Allaoua Zermani, Djamel Dekkar et d’autres, à l’image du réalisateur Aziz Chouleh et du comédien Salim Kharchi (Rocky El Beznassi). Affligé par la perte de son confrère et néanmoins ami, Noureddine Bechkri a déclaré : « Depuis les débuts de Rachid, que ce soit à la radio, à l’époque des radio-crochets, au théâtre ou à la télévision, il a su se forger une personnalité unique, à la gaieté contagieuse, qui faisait entrer la joie dans tous les foyers. C’est une grande perte pour la ville et pour toute l’Algérie». De son côté, Antar Hellal a déploré la situation dans laquelle se trouvait le défunt, et qui reflète celle de tous les artistes algériens abandonnés à leur sort, sans réelle prise en charge. Il faut signaler que sur ce plan, Ammi Rachid, comme l’appelaient affectueusement les Constantinois, avait bénéficié d’une grande attention, aussi bien de la part du personnel du centre hospitalo-universitaire Benbadis, dans lequel il avait été admis ces dernières semaines, que de celle des officiels, en ce sens qu’il avait, entre autres, reçu la visite du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, et de l’ex-wali, Kamel Abbès. Quoi qu’il en soit, Constantine est orpheline de l’éclatant sourire, qui lui donnait un air d’éternel gamin, de Rachid Zighmi, ou Antar « Maladie», personnage qu’il avait campé dans la série à succès de la station régionale de télévision, « Mani Mani», et qui, à côté de ses autres apparitions sur le petit écran (notamment dans « Aâssab Wa Aoutar» et « Nass Mlah City»), a grandement contribué à sa gloire. Né le 20 octobre 1945, Abderrachid Zighmi a entamé sa carrière artistique dans les années 60, au sein de l’association Al-Amel Al-masrahi, puis Al-Bahalil, mais c’est à la télévision qu’il doit sa grande notoriété, et ce, grâce aux séries susmentionnées lesquelles représentent, pour beaucoup, l’âge d’or de la production nationale.

Issam B.